Генеральный директор "Крыльев Советов" Виталий Шашков прокомментировал эпизод с удалением защитника самарской команды Александра Анюкова в матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги с "Оренбургом" (1:0).
"Это эмоции футболистов. Все побежали к судье на линии. Эпизод как эпизод, две команды захлестнули эмоции, все понеслись. Санкции к Анюкову? А какие к нему санкции, это спортивный эпизод. Там можно было желтую давать, но судья решил, что это красная. Это спорт, там не было никакого умысла, поэтому всё на эмоциях", - цитирует Шашкова "Чемпионат.сом".
Шашков: санкции к Анюкову? А какие к нему санкции, был спортивный эпизод
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