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Аленичев дал совет Кононову

Бывший главный тренер "Спартака" Дмитрий Аленичев рассказал, что понимает экс-наставника москвичей Олега Кононова и дал ему совет.

— Вы сочувствуете Кононову, понимаете его?

— Олег Георгиевич сильный тренер и замечательный человек. И он действительно может ставить тот футбол, который нужен "Спартаку". Разве игра "Краснодара" — не рука Кононова? Или игра "Арсенала", из которого он ушел в "Спартак"? Кононов знает философию атакующего футбола, она ему близка.

Я очень хорошо его понимаю. Я бывал в его шкуре, отсюда совет: как можно быстрее перезагрузиться, сделать выводы и продолжить работу. И еще раз трибунам: критиковать тренера можно, но не таким изуверским способом. Это было уничтожение. Болельщики "Спартака" должны задуматься.

— Шкура тренера становится после прессинга втрое толще. Чем теперь напугаешь Аленичева и Кононова?

— Да, позитивный опыт, если смотреть в корень. Он очень дорого стоит, и за деньги его не купишь. Николай Островский написал в свое время роман "Как закалялась сталь", который до сих пор в тренде. Так что жизнь продолжается.

"Матч ТВ"


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Теги: Аленичев Кононов
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