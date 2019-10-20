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"Динамо" не проиграло хотя бы перед юбилеем Яшина. "Краснодар" снова огорчил

«Динамо» с новым тренером прервало 3-матчевую серию поражений в игре, приуроченной к 90-летию со дня рождения Льва Яшина, а «Краснодар» отпустил лидеров
Фото: ФК "Динамо"
Осталась только память

В преддверии 90-летнего юбилея со дня рождения Льва Ивановича Яшина дань памяти великому вратарю отдавали на многих стадионах страны. К примеру, в образе обладателя «Золотого мяча» на поле вышел голкипер «Оренбурга» Климович.

«Динамо», понятное дело, должно было уделить событию куда большее внимание. В футболках с изображением Льва Яшина вышли футболисты обеих команд, а Антону Шунину как преемнику выпала честь выйти в соответствующей экипировке. Для Матвея Сафонова тоже нашлась кепка.

Помнить и великом прошлом – правильно и необходимо, но печально, когда у команды остаётся только прошлое. Тому свидетельство – сегодняшняя картина на трибунах, хотя это была далеко не худшая посещаемость «Динамо».

"Динамо" не проиграло хотя бы перед юбилеем Яшина. "Краснодар" снова огорчил


5 травмированных и 5 защитников

Новиков оказался в тяжёлой ситуации: перейти из молодёжной команды в основную всегда нелегко, а тут и рассчитывать на многих было нельзя. В защите не могли сыграть Паршивлюк с Шуньичем. Возможно, это и подтолкнуло нового тренера «Динамо» к переходу на схему с тремя центральными защитниками. Её можно было охарактеризовать как 3-4-2-1.

Гол «Динамо» сделали латерали

Не успел матч толком начаться, как Рауш навесил на дальнюю штангу, а Морозов воспользовался зависанием Намли. Это предопределило ход первого тайма: «Краснодар» и так по логике должен был владеть инициативой, но процент владения к перерыву составил уж слишком весомые 74 процента.



Притом это был никак не комплимент атаке «Краснодара», которая демонстрировала хоть что-то лишь когда чуть выманивала линию динамовских защитников повыше. Бело-голубые неплохо нейтрализовывали соперника, игра которых строилась на рывках и ударах Шапи, а также дриблинге Намли, желавшего отмазаться за гол.

Но больше «Динамо» хвалить было не за что: несмотря на все возможности, хозяева лишь раз хорошо выбежали в контратаку, которую загубил Панченко. Цепляться за мяч впереди не получалось от слова «совсем».

Угловые – теперь сила «Краснодара»

В прошлом сезоне «быки» были абсолютно беспомощны на корнерах у чужих ворот: соперники могли выбивать мяч за лицевую и не думать о последствиях. Теперь всё по-другому: Берг забил ЦСКА, следом положил «Спартаку», сегодня же подачу Стоцкого замкнул Мартынович. Или новый козырь чёрно-зелёных работает с оговоркой «только по московским командам»?



Но слабостей у «Краснодара» больше

Второй тайм в исполнении гостей – одна большая печаль. По его ходу выяснилось, что «Краснодар»-то в принципе не в состоянии прижать соперника, если тот не ведёт в счёте и не готов запираться. Что извлечь пользу из более раскрытого положения «Динамо» краснодарцы тоже неспособны.

Статистики Instat насчитали 5 отражённых ударов у Шунина, но вспомнить хотя бы один из них проблематично. Роман Широков отдал Антону приз лучшему игроку матча, но оговорился, что выбирать было не из кого. Действительно, самые активные в составах команд – Слай и Шапи – в голах участия не приняли.

20 миллионов за Филиппа – в канализации?

Пока пишем со знаком вопроса, поскольку немец не мог сыграть из-за травмы, как и Н’Жи с Жоаозиньо. Очевидно, что Максимилиан не нашёл общего языка с Хохловым, ленился и заслуженно отправился в запас. Новикову остаётся ждать восстановления нападающего и пытаться найти к нему ключи. Кому отдаст предпочтение руководство: тренеру молодёжки или 20-миллионному приобретению, за которого теперь никто не даст и ломаного гроша?

Зато сегодня можно было продолжить знакомиться с куда менее звёздным новичком Хильемарком, но процесс как-то не пошёл: за 40 минут Оскар едва ли коснулся мяча более 10 раз.

Претензии к Вилкову

Роман Широков смеялся, что не знал, кого из игроков выбрать лучшим и хотел отдать приз Вилкову, но арбитр проявил себя ещё хуже футболистов. У Широкова одна главная претензия: непоставленный пенальти на Ари. Форвард «Краснодара» пробрасывал мяч в лицевую, но всё-таки Ордец не сыграл в мяч и его сбил – пенальти действительно напрашивался, но VAR сегодня остался в Туле.

Другой вопрос – поведение Каборе. Судья простил буркинийца, который получил первую жёлтую за то, что шипами содрал бутсу с ноги Шапи, а вскоре сфолил ещё дважды, причём в третьем моменте – жёстко и близко не в мяч. Но Вилков решил не диктовать игре дальнейший ход и оставил команды разбираться в равных составах.

Одинаковые очки, разное настроение

За «Динамо» всё сказал после матча Антон Шунин: «Очень важный момент, считаю, что у нас сегодня много всего получалось. Уверен, что у нас все получится, будем исправлять турнирную ситуацию». Очевидно, что ничья с одним из лидеров и проведённый чуть ли не с позиции силы второй тайм скорее вдохновляют «Динамо», приободрившееся с уходом Хохлова.

«Краснодару» же радоваться нечему. Травмированные выздоравливать не спешат, а нынешний состав не в состоянии наиграть на победу даже в матче с командой из зоны вылета. На неделе команду, вполне возможно, ждёт ещё один кошмар – в предыдущих двух еврокубковых выездах она пропустила 9 мячей. Сергей Матвеев рад за положительный результат своего товарища Кирилла Новикова в его первом матче, но как бы к нему и Мусаеву вскоре не подкрался последний.

Чемпионат России

13 тур


"Динамо" - "Краснодар" - 1:1

Голы: Морозов, 3 - Мартынович, 35.


"Динамо": Шунин, Плиев, Рыков (Евгеньев, 78), Морозов, Ордец, Каборе, Рауш, Шиманьски (Кардозу, 82), Нойштедтер, Панченко (Хильемарк, 57), Игбун.

"Краснодар": Сафонов, Петров, Мартынович, Спайич, Стоцкий, Олссон (Камболов, 72), Намли (Фернандеш, 67), Вильена, Ари, Сулейманов, Берг (Уткин, 76).

Предупреждения: Спайич, 17, Берг, 32, Игбун, 33, Рыков, 45+1, Каборе, 54, Нойштедтер, 72, Рауш, 81, Сулейманов, 87.

Фото: ФК "Динамо", телеграм-канал "Мог дома сидеть"


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Теги: Динамо Краснодар Новиков Яшин Шунин Вилков
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