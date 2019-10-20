"Динамо" не проиграло хотя бы перед юбилеем Яшина. "Краснодар" снова огорчил

«Динамо» с новым тренером прервало 3-матчевую серию поражений в игре, приуроченной к 90-летию со дня рождения Льва Яшина, а «Краснодар» отпустил лидеров

Фото: ФК "Динамо"