Божович дисквалифицирован на три матча, еще два - условно

Наставник "Крыльев Советов" Миодраг Божович дисквалифицирован на пять матчей за неспортивное поведение в ходе игры 13-го тура Премьер-лиги с "Оренбургом".

Фото: ПФК "Крылья Советов"

Напомним, в конце матче на поле произошла массовая потасовка, в результате которой арбитр встречи Василий Казарцев показал красные карточки Божовичу, защитнику "Крыльев" Анюкову и главному тренеру "Оренбурга" Владимиру Федотову.За оскорбительное поведение в адрес официальных лиц матча и за агрессивное поведение в адрес "Оренбурга" Божовича дисквалифицирован на 5 матчей, в двух из них наказание будет носить условный характер. Божовичу также назначен штраф в 100 тысяч рублей и испытательный срок до конца сезона.Божович в среду позвонил и принес извинения арбитру Тихону Калугину, тот извинения принял. На заседании КДК Божович извинился перед Федотовым, который также принял извинения. Федотов участвовал в заседании по видеосвязи. КДК не стал дополнительно наказывать Федотова — он пропустит следующий матч из-за красной карточки.