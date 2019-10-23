Кушанашвили пристыдил бывшего тренера "Спартака" Кононова: этот человек - воплощение абсурда

Известный журналист и телеведущий Отар Кушанашвили пристыдил бывшего главного тренера "Спартака" Олега Кононова за то, что он не извинился перед болельщиками красно-белых, уходя из клуба после провальной работы.



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"Кононов сделал все, чтобы выставить себя посмешищем. Он сделал все, чтобы выставить себя человеком, напрочь лишенным самоуважения и мозгов, когда говорил про 4 месяца и бесковский футбол, которого нет в природе.Кто бы ни был тренером "Спартака", он априори проклят и предан анафеме до переступания порога офиса Федуна. Это такая команда. Но что касается Кононова, то даже его лицо абсолютно неактуальное. Это лицо человека, который невовремя прочитал Мережковского. Попав в "Спартак", где от тебя требуют мобильности и джаггеровского драйва, он одно предложение строил с 1917 по 1922 год. Ме-ме-ме…Когда начались проигрыши, ну скажи ты на пресс-конференции, что делаешь что-то не так. Вы не забывайте, что до того момента, пока его не растоптал целый стадион, он получал гигантские деньги в стране недоедающих людей.Кононов — абсолютно беспомощный человек. Он даже не пришел на последнюю пресс-конференцию попросить прощения у болельщиков. Что это такое? Ты что, получал в "Спартаке" два грузинских лари? Приди, поклонись в пояс и скажи: "Целый год я вас кормил обещаниями, прошу прощения".Этот человек — воплощение абсурда. Вместе с этим я понимаю, сколько денег он заработал. Поэтому мне его вовсе не жалко. Этому позору он сам себя подверг", — сказал Кушанашвили в интервью ютуб-каналу "Игра в тело".