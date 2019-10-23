» » Кушанашвили пристыдил бывшего тренера "Спартака" Кононова: этот человек - воплощение абсурда

Кушанашвили пристыдил бывшего тренера "Спартака" Кононова: этот человек - воплощение абсурда

Известный журналист и телеведущий Отар Кушанашвили пристыдил бывшего главного тренера "Спартака" Олега Кононова за то, что он не извинился перед болельщиками красно-белых, уходя из клуба после провальной работы.
Фото: Sport24
"Кононов сделал все, чтобы выставить себя посмешищем. Он сделал все, чтобы выставить себя человеком, напрочь лишенным самоуважения и мозгов, когда говорил про 4 месяца и бесковский футбол, которого нет в природе.

Кто бы ни был тренером "Спартака", он априори проклят и предан анафеме до переступания порога офиса Федуна. Это такая команда. Но что касается Кононова, то даже его лицо абсолютно неактуальное. Это лицо человека, который невовремя прочитал Мережковского. Попав в "Спартак", где от тебя требуют мобильности и джаггеровского драйва, он одно предложение строил с 1917 по 1922 год. Ме-ме-ме…

Когда начались проигрыши, ну скажи ты на пресс-конференции, что делаешь что-то не так. Вы не забывайте, что до того момента, пока его не растоптал целый стадион, он получал гигантские деньги в стране недоедающих людей.

Кононов — абсолютно беспомощный человек. Он даже не пришел на последнюю пресс-конференцию попросить прощения у болельщиков. Что это такое? Ты что, получал в "Спартаке" два грузинских лари? Приди, поклонись в пояс и скажи: "Целый год я вас кормил обещаниями, прошу прощения".

Этот человек — воплощение абсурда. Вместе с этим я понимаю, сколько денег он заработал. Поэтому мне его вовсе не жалко. Этому позору он сам себя подверг", — сказал Кушанашвили в интервью ютуб-каналу "Игра в тело".

Sport24.ru


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Кушанашвили Кононов Спартак
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(1)

Последние новости

Клопп: не особо наслаждался игрой с "Генком", но результатом доволен
Промес - об отмененном голе в ворота "Челси": "Аякс" должен просто принять решение арбитра
В Калининграде возбудили уголовное дело по факту гибели футболиста
Лэмпард: игроки "Челси" играли блестяще на каждом участке поля
Вальверде: "Барселона" была вынуждена отбиваться от лавины атак "Славии"
Кушанашвили пристыдил бывшего тренера "Спартака" Кононова: этот человек - воплощение абсурда 1
Жена Песьякова: муж обладает железобетонным спокойствием. Ревность - это не про него
Форсберг - о победе над "Зенитом": у нас сильная команда, и сегодня мы показали сильную игру
Нагельсман: если через две недели "РБ Лейпциг" победит в Петербурге, то будет в хорошей позиции 1
Иванович: "Зенит" четко знает, что нужно сделать, чтобы выиграть у "Лейпцига" в Санкт-Петербурге
Орбан - о победе над "Зенитом": мы продемонстрировали больше уверенности после перерыва 1
Орлов: "РБ Лейпциг" забивает второй гол, а Семак зачем-то выпускает третьего центрального защитника
Караваев: сейчас у "Зенита" нет права на ошибку
Конте: "Боруссия" испугалась "Интер" и поменяла систему игры
Оздоев: "Зенит" прибавил после первого гола, но затем пропустил какой-то фантастический мяч
Моуринью может возглавить "Боруссию"
Ла Лига может подать апелляцию на решение провести матч "Барселона" - "Реал" 18 декабря
"Бенфика" одержала победу над "Лионом" 1
"Валенсия" упустила победу над "Лиллем" на 95-й минуте, Черышев забил гол
"Барселона" обыграла "Славию" благодаря автоголу
"Ливерпуль" в гостях разгромил "Генк", "Наполи" обыграл "Зальцбург"
Боярский: игроки "Зенита" вообще не бегали, полная растерянность 6
Бесчастных: поражение от "Спартака-2"? Табло уже все сказало, что там говорить?
Забитцер: это был прекрасный вечер футбола 4
Месси стал первым игроком, забивавшим в Лиге чемпионов в 15 сезонах подряд
Спивак: "Зенит" не смог победить, потому что "Лейпциг" сильнее
Семак: победа "Лейпцига" закономерна 26
Холдинг признался, что стал заниматься йогой благодаря DVD Райана Гиггза
Безударные Дзюба и Азмун, безыдейные Шатов и Дриусси. Оценки матча "Лейпциг"-"Зенит" 2
"Зенит" вел в счете, но играл плохо и проиграл заслуженно. Как "РБ Лейпциг" сокрушил чемпиона России 21
Все новости