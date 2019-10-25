Бывший игрок "Локомотива" Дмитрий Сенников рассказал о своём отношении к работе на телевидении.
"Больше всего напрягают моменты, когда сразу несколько человек начинают друг друга перебивать. С одной стороны, это приветствуется, с другой – не очень. Не всегда хорошо, когда получается балаган – три человека одновременно говорят, и никто не может понять о чём.
Губерниев? В какое бы время ни пришёл в эфир, энергетика просто зашкаливает. Ему это вообще неважно. Час ночи? Нас смотрят на Дальнем Востоке, мы должны жечь! Только началась реклама, а он уже: "Да покажи ты этот ролик! А вот это убери!" Десять секунд в таком темпе орёт на всех, а потом резко включается эфир, и он такой спокойно: "Дорогие телезрители...", — рассказал Сенников в интервью "Чемпионату".
Сенников: энергетика Губерниева просто зашкаливает. Час ночи? Мы должны жечь!
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