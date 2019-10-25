Бывший главный тренер "Зенита" Мирча Луческу рассказал, почему защитник Ярослав Ракицкий принял решение перейти в стан сине-бело-голубых из донецкого "Шахтёра"
"Думаю, он сделал правильный выбор. У Ракицкого не сложились отношения с главным тренером "Шахтёра" Паулу Фонсекой. Не было такой химии в работе, как у нас с Ракицким, поэтому один из них обязан был покинуть команду", — сказал Луческу в интервью YouTube-каналу Вацко Live.
Напомним, Ракицкий перешёл в "Зенит" в январе 2019 года. В нынешнем сезоне чемпионата России игрок провёл 12 матчей и не отличился результативными действиями.
Луческу возглавлял "Зенит" с 2016 по 2017 год. Под его руководством сине-бело-голубые заняли третье место в чемпионате России и выиграли Суперкубок России.
Луческу раскрыл причину перехода Ракицкого из "Шахтёра" в "Зенит"
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