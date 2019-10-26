Главной тренер молодёжного состава «Крыльев Советов» Владимир Кухлевский прокомментировал разгромную победу над «Зенитом» (5:1) в 14-м туре молодёжного первенства.
– Начало игры смазали, не забили в пустые ворота, тут же получили гол. Но молодцы, ребята готовились, хорошо сыграли все. Главная причина? Настрой был хороший. В начале были нервишки, но потом забили и всё встало на свои места.
– Помимо оформившего покер Соколова, можно, наверное, и выделить тех, кто выдавал ему передачи?
– Здесь некого выделять, вся команда играла. И сзади играли, и впереди открывались за спину, как просили. Получилось. Команда прибавила вся в целом. Все работают, слушаются и выполняют то, о чём договариваемся.
– Нет ревности, что вы готовите игроков, а потом их в основу забирают?
– Совершенно никакой. Мы для этого и работаем, чтобы их забирали, – цитирует Кухлевского корреспондент Rusfootball.info Роман Гуськов.
В результате победы над «Зенитом» «Крылья» набрали 26 очков и теперь делят с ЦСКА третью строчку в таблице. Команда Константина Зырянова располагается на 8 месте с 23 очками.
Кухлевский: нет ревности, что игроков из молодёжки забирают в основу. Для этого и работаем
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