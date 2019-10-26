В матче 14-го тура чемпионата России "Ахмат" поделил очки с тульским "Арсеналом" - 1:1.
Чемпионат России
14 тур
Голы: Семёнов, 20, Кангва, 77
"Ахмат": Городов, Уциев, Гиголаев, Семенов, Ромеро, Иванов (Швец, 67), Глушаков (Митришев, 88), Бериша, Роши, Силва (Гащенков, 82), Понсе.
"Арсенал": Шамов, Комбаров (Хагуш, 63), Григалава, Беляев, Дельгадо, Горбатенко, Ткачев, Ломовицкий, Лесовой (Кангва, 71), Костадинов, Тудорие (Луценко, 68).
Предупреждения: Ломовицкий, 18, Костадинов, 23, Альварес, 29, Роши, 79, 84, Швец, 88, Уциев, 90+3
Удаление: Роши, 84
"Ахмат" и "Арсенал" сыграли вничью
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