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"Ахмат" и "Арсенал" сыграли вничью

В матче 14-го тура чемпионата России "Ахмат" поделил очки с тульским "Арсеналом" - 1:1.

Чемпионат России

14 тур

Голы: Семёнов, 20, Кангва, 77

"Ахмат": Городов, Уциев, Гиголаев, Семенов, Ромеро, Иванов (Швец, 67), Глушаков (Митришев, 88), Бериша, Роши, Силва (Гащенков, 82), Понсе.

"Арсенал": Шамов, Комбаров (Хагуш, 63), Григалава, Беляев, Дельгадо, Горбатенко, Ткачев, Ломовицкий, Лесовой (Кангва, 71), Костадинов, Тудорие (Луценко, 68).

Предупреждения: Ломовицкий, 18, Костадинов, 23, Альварес, 29, Роши, 79, 84, Швец, 88, Уциев, 90+3

Удаление: Роши, 84


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Теги: Ахмат Арсенал Тула
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