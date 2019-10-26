Хорен Байрамян: хотели показать, что игра с "Зенитом" – это недоразумение

Полузащитник ФК "Ростов" Хорен Байрамян прокомментировал победу своей команды над "Сочи" (2:0).



– Хорен, после 6:1 в "Зените" показалось, что вы сегодня с первых минут вышли рвать соперника?

– Мы хотели всем показать, что игра с "Зенитом" – это... Даже не знаю, как назвать: неудача, "разовая акция", недоразумение. Мы проанализировали, сделали правильные выводы. Сегодня хотели реабилитироваться при своих болельщиках. Рад, что нам удалось это сделать.



– У "Сочи" был сегодня какой-то шанс, чтобы помешать вам взять три очка?

– У нас в первом тайме было много моментов. Мы должны были забивать еще больше, чтобы доводить игру до победе более уверено. Но случилось так, как случилось. Не мне судить насчет шансов "Сочи". У нас же были моменты, которые мы реализовали. Мы забили и заслуженно победили, я считаю.



– Что думаете насчет игры с "Краснодаром"? Дерби обещает быть непростым, учитывая ваш график.

– Про "Краснодар" пока не думаем. Думаем про матч Кубка со "Спартаком". После "Спартака" подумаем про "Краснодар" уже.



Источник: www.rusfootball.info/