В матче 14-го тура чемпионата России "Зенит" одержал победу над "Крыльями Советов" - 2:0.
Чемпионат России
14 тур
Гол: Жирков, 28, Дзюба, 90+4
"Крылья Советов": Рыжиков, Комбаров, Полуяхтов, Чернов, Карпов, Гацкан, Зиньковский (Радонич, 77), Мияйлович, Антон (Кабутов, 60), Канунников (Терехов, 87), Соболев.
"Зенит": Кержаков, Иванович, Караваев, Ракицкий, Дуглас Сантос, Жирков (Сутормин, 89), Оздоев, Кузяев (Дзюба, 64), Барриос, Азмун, Дриусси (Мак, 78).
Предупреждения: Караваев, 24, Мияйлович, 67, Комбаров, 85
"Зенит" со счетом 2:0 обыграл "Крылья Советов"
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