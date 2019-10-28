Защитник "Оренбурга" Виталий Шахов прокомментировал ничью в матче с "Краснодаром" (1:1) в 14-м туре РПЛ.
"Ничья в гостевом матче с "Краснодаром" неплохой результат для нас. Одно очко мы приобрели. С другой стороны, по тому как складывалась игра можно было рассчитывать и на большее. После перерыва мы умышленно не стали прижиматься к своим воротам. Во-первых, ни к чему хорошему это не привело бы, во-вторых, нужно было искать шансы для второго гола в ворота "Краснодара". И в принципе такие возможности были. Например, попадание в штангу.
Почему не первый раз удачно играем именно против "Краснодара"? Не думаю, что в этом есть какая-то закономерность. Каждый матч — это отдельная история. Успешная игра складывается из многих факторов: и тренеры хорошо готовят нас, разбирают соперника, и мы настраиваемся. Плюс перед этим матчем очень хотелось вернуть то, что мы недополучили во встрече предыдущего тура, когда явно не заслуживали поражения от "Крыльев", — сказал Шахов в интервью Sport24.
Шахов: ничья с "Краснодаром" — неплохой результат для "Оренбурга"
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