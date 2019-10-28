Полузащитник "Краснодара" Мануэл Фернандеш признался, что не держит зла на свой бывший клуб, "Локомотив".
— В медиа писали о вашем конфликте с Василием Кикнадзе, который однажды сказал: если ваш уровень будет как в чемпионском сезоне — вы можете остаться, если нет — покинете "Локомотив".
— У меня ни с кем нет конфликтов. И то, что сказал Кикнадзе, меня не интересует. Всегда существуют разные версии, и каждый выбирает ту, которая ему больше по душе.
— Изменились ли ваши отношения с руководством "Локомотива" после ухода Геркуса и прихода Кикнадзе?
— Нет, они остались прежними. Обид на "Локо" тоже нет. Покидал клуб с чувством выполненной работы.
Sport24.ru
Фернандеш: покидал "Локо" с чувством выполненной работы
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