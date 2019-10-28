Фернандеш: покидал "Локо" с чувством выполненной работы

Полузащитник "Краснодара" Мануэл Фернандеш признался, что не держит зла на свой бывший клуб, "Локомотив".— У меня ни с кем нет конфликтов. И то, что сказал Кикнадзе, меня не интересует. Всегда существуют разные версии, и каждый выбирает ту, которая ему больше по душе.— Нет, они остались прежними. Обид на "Локо" тоже нет. Покидал клуб с чувством выполненной работы.