Тарасов — о Путине: он наш президент, и я его люблю. Зачем мне его критиковать?

Бывший полузащитник "Локомотива" Дмитрий Тарасов в интервью Sports.ru рассказал о своем отношении к президенту РФ Владимиру Путину.

Фото: Sportbox

– Один из последних постов в твоем инстаграме – фото в майке с Путиным и словами "Самый вежливый президент". И подпись: "С днем рождения, Владимир Владимирович! Желаю здоровья и много терпения для дальнейшего преображения нашей страны". Откуда такая любовь к Путину?



– Просто нравится, что он делает для России. Еще с тех времен, майку я надел ты знаешь когда и после какого события.



– Когда тебя спросили про Путина зимой, ты ответил: "Мне нравится, как он правит страной". А есть вещи в его правлении, которые тебе не нравятся?



– Наверное, есть. Много что. Но он наш президент, и я его люблю.



– Расскажи о трех претензиях к Путину.



– Даже не хочу. Я его уважаю, поддерживаю. Этого достаточно. Зачем мне его критиковать?



– Данные Росстата за июль 2019 года: выяснилось, что в России 21 миллион бедных. Как ты относишься к такой статистике? Кто в этом виноват?



– А что, Путин виноват?



– Я тебя спросил.



– Это, наверное, в каких-то регионах происходит вся эта беднота? Или где?



– В целом по России.



– Я считаю, что, безусловно, за всем он уследить не может чисто физически. И так много у него дел. Иногда думаю, как у него работа начинается, пытаюсь себе это спроецировать. Представляешь, какое у него количество головной боли, которая происходит? За всем невозможно уследить.



– Другая статистика – в России около 10 миллионов человек живут без теплого туалета.



– У тебя такие сравнения! Если задуматься, можно миллион и в плюс сказать – как люди живут и что сделали для людей. Сколько центров открылось, сколько храмов построилось. Что это, плохо?



– А храмы – это прогресс?



– А почему нет? Это плохо?



– В чем польза храмов?



– Я часто хожу, каждую неделю. Мне нравится, когда проезжаю и вижу новые храмы. Мне кайфово от этого. Тебе вот не кайфово. Потом человеку некомфортно ходить на улицу в туалет. А моей маме на даче за 150 метров комфортно ходить на улицу. И что? – сказал Тарасов.