Бывший главный тренер "Ростова" Сергей Балахнин поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Кубка России "Спартак" — "Ростов". Встреча состоится завтра, 31 октября.
"Эта встреча станет принципиальной для обеих команд. Лично для Карпина и некоторых футболистов "Ростова" игры против "Спартака" всегда будут знаковыми. Не менее важен этот матч и для красно-белых. Болельщики надеются, что после выигрыша у "Локомотива" их клуб продолжит победный ход. Так что я жду очень интересной игры", — приводят слова Балахнина "Известия".
В 1/16 финала "Спартак" обыграл КАМАЗ, а "Ростов" нанёс поражение "Мордовии". Валерий Карпин ранее возглавлял "Спартак". Также в московском клубе выступают несколько футболистов, имеющих спартаковское прошло.
Балахнин: для Карпина игры против "Спартака" всегда будут знаковыми
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