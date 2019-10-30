Бывший нападающий "Спартака" Зе Луиш, ныне выступающий за "Порту", рассказал, как принял решение перейти в московский клуб и том, понравилось ли ему в России и Москве.
"У меня уже был схожий опыт. Я играл за "Видеотон" в Венгрии, там было страшно холодно. Это придало мне смелости, чтобы решиться и принять предложение из России. Я уже представлял, что меня ждет, и понимал, что будет тяжело. В то же время я думал, что уже справлялся и не с такими сложностями. Значит, выдержу и тут. Такой был настрой. Я уже проходил через это. Когда не знаешь языка, холодно, чужие люди, непонятно, как с ними общаться. Но я не опускал рук и боролся. Чувствовал, что справлюсь, потому и поехал.
Конечно, пришлось подумать. Россия на тот момент… Что парень с острова Фогу в Кабо-Верде забыл в России? Было страшно. Но я поговорил кое с кем, спросил совета. Поговорил с игроками, которые жили в России. С бразильцами — Ромуло, например. Позвонил, задал вопросы. Получил информацию и решился.
Хорошо вышло. По правде сказать, город меня очень удивил. Мне так понравилось в Москве, что всякий раз, когда у меня выходные, я лечу в Москву. У меня же еще девушка оттуда. Да, там холодно и все такое, но в этом городе есть все. Высокий уровень жизни, продвинутый город. За это я люблю Москву.
Страна и культура помогли мне вырасти как человеку, научили правильно смотреть на вещи. А уже это помогает тебе расти как футболисту. Помогает принимать верные решения. Ключевые решения для твоего развития", — цитирует Зе Луиша пресс-служба УЕФА.
В "Спартаке" Зе Луиш играл с 2015 по 2019 года, став с красно-белыми чемпионом России в сезоне-2016/17, обладателем Суперкубка России и бронзовым призером в сезоне-2017/18. На его счету 109 матчей за "Спартак", 35 голов и 23 результативные передачи.
Зе Луиш — о переходе в "Спартак": было страшно. Что парень с острова Фогу забыл в России?
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