» » Зе Луиш — о переходе в "Спартак": было страшно. Что парень с острова Фогу забыл в России?

Зе Луиш — о переходе в "Спартак": было страшно. Что парень с острова Фогу забыл в России?

Бывший нападающий "Спартака" Зе Луиш, ныне выступающий за "Порту", рассказал, как принял решение перейти в московский клуб и том, понравилось ли ему в России и Москве.

"У меня уже был схожий опыт. Я играл за "Видеотон" в Венгрии, там было страшно холодно. Это придало мне смелости, чтобы решиться и принять предложение из России. Я уже представлял, что меня ждет, и понимал, что будет тяжело. В то же время я думал, что уже справлялся и не с такими сложностями. Значит, выдержу и тут. Такой был настрой. Я уже проходил через это. Когда не знаешь языка, холодно, чужие люди, непонятно, как с ними общаться. Но я не опускал рук и боролся. Чувствовал, что справлюсь, потому и поехал.

Конечно, пришлось подумать. Россия на тот момент… Что парень с острова Фогу в Кабо-Верде забыл в России? Было страшно. Но я поговорил кое с кем, спросил совета. Поговорил с игроками, которые жили в России. С бразильцами — Ромуло, например. Позвонил, задал вопросы. Получил информацию и решился.

Хорошо вышло. По правде сказать, город меня очень удивил. Мне так понравилось в Москве, что всякий раз, когда у меня выходные, я лечу в Москву. У меня же еще девушка оттуда. Да, там холодно и все такое, но в этом городе есть все. Высокий уровень жизни, продвинутый город. За это я люблю Москву.

Страна и культура помогли мне вырасти как человеку, научили правильно смотреть на вещи. А уже это помогает тебе расти как футболисту. Помогает принимать верные решения. Ключевые решения для твоего развития", — цитирует Зе Луиша пресс-служба УЕФА.

В "Спартаке" Зе Луиш играл с 2015 по 2019 года, став с красно-белыми чемпионом России в сезоне-2016/17, обладателем Суперкубка России и бронзовым призером в сезоне-2017/18. На его счету 109 матчей за "Спартак", 35 голов и 23 результативные передачи.


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Спартак Зе Луиш
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(2)

Последние новости

На матче "Зенит" — "Томь" ожидается до 45 тысяч зрителей
Генеральный директор "Зенита" опроверг интерес к Жезусу 1
Тикнизян: ЦСКА настроен на выход в финал Кубка России 1
"Локомотив" заинтересован в трансфере защитника "Крыльев"
На матче "Краснодар" — "Ростов" ожидается аншлаг
Глава оргкомитета назвал бредом план подкупа при выборе хозяина ЧМ-2018 1
Зе Луиш рассказал о самом ярком воспоминании в "Спартаке" 2
17-летний защитник "Рубина" Фомин выписан из больницы и направлен на реабилитацию 1
После матча с "Барселоной" капитан "Вальядолида" пожаловался на календарь
Гвардиола: нельзя выиграть четыре трофея, пренебрегая одним из турниров
Игнатьев: первая мысль при виде Роналду: "Лишь бы он не сделал из меня клоуна" 6
Модрич: бегут мурашки, когда вспоминаю 10-ю победу "Реала" в Лиге чемпионов
Зе Луиш — о переходе в "Спартак": было страшно. Что парень с острова Фогу забыл в России? 9
Моуринью может возглавить "Арсенал", чтобы побить еще один рекорд Англии
Женщина-арбитр показала Кака желтую карточку, чтобы сделать с ним селфи
"Больше нет никаких вопросов. Нашей дочери 10 лет, а не 11". Тарасова ответила бывшему мужу 4
Голубев: человек Галицкий невероятный: миллиардер, а очень вежливый
Игнатьев: в матчах со "Спартаком" и "Ювентусом" Бакаев выглядел лучше Роналду 2
Балахнин: для Карпина игры против "Спартака" всегда будут знаковыми
Адвокат стал и.о. главного тренера "Фейеноорда"
Прогулка «Зенита» и неудобный соперник для ЦСКА. Сегодня стартует 1/8 Кубка 2
Игнатьев: "Спартак" забил, и они начали валяться по несколько минут. Это удивило 7
Мельгарехо: с радостью провел бы за "Спартак" еще 100 матчей
Источник: оргкомитет "Россия-2018" рассматривал вариант подкупа чиновников ФИФА 8
Вальверде: Месси обладает невероятным талантом, может пройти любого соперника
Месси обошёл Роналду по количеству голов на клубном уровне
Бурдиссо: надеемся, что Де Росси вернётся к игре как можно скорее
Конте пожаловался на календарь матчей "Интера"
Марадона руководил командой, восседая на троне во время матча 1
Российский защитник "Млады Болеслав": в Чехии Комличенко — народный герой 5
Все новости