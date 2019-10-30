"Урал" в серии пенальти обыграл "Арсенал" и вышел в четвертьфинал Кубка России

В матче 1\8 финала Кубка России "Урал" сыграл вничью с "Арсеналом" со счетом 2:2. В серии пенальти хозяева одержали победу со счётом 5:4.



Кубок России



1/8 финала



Гол: Димитров, 25, Эль-Кабир, 38 (пен.) - Костадинов, 15, Ткачев, 35



"Урал": Годзюр, Меркулов, Кулаков, Ароян, Поляков, Димитров (Ильин, 63), Бумаль, Эль-Кабир (Бавин, 111), Августиняк, Погребняк (Фидлер, 57), Панюков (Насыров, 83).



"Арсенал": Шамов, Григалава, Хагуш (Тудорие, 111), Беляев, Альварес, Горбатенко (Бауэр, 91), Ткачев, Ломовицкий (Кангва, 68), Лесовой, Костадинов (Чаушич, 83), Луценко.



Предупреждения: Эль-Кабир, 31, Хагуш, 37, Погребняк, 39, Ломовицкий, 65, Баэур, 96, Лесовой, 109



Удаления: Бумаль, 52