Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов прокомментировал поражение в матче 1/8 финала Кубка России с ЦСКА (0:1).
"Футбол тем и прекрасен, что не забиваешь ты – забивают тебе. Это золотое правило футбола, которое сегодня сработало. Мы поздравляем ЦСКА с победой. Я думаю, что сегодняшний фарт они не расплескают, но выиграли они за счёт желания. У нас были моменты и их было больше, но ЦСКА свой момент просто использовали. Такие матчи надо просто пережить и следующий матч для нас будет более результативный.
Мы никогда не обыгрывали в своей истории ЦСКА? Когда-то это должно закончиться, следующий матч мы и у них выиграем", - цитирует Газизова "Чемпионат".
Газизов: у "Уфы" было больше моментов, но ЦСКА использовал свой шанс
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