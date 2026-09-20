По информации источника, Деян Станкович и "Лудогорец" находятся на продвинутой стадии переговоров. Он может возглавить клуб уже на следующей неделе.
Деян Станкович возглавлял сербскую "Црвену Звезду" с декабря 2025 по август 2026 года. В текущем сезоне под его руководством команда провела 7 матчей, одержала 5 побед и потерпела 2 поражения.
На данный момент "Лудогорец" занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Болгарии.
Источник: Kotasport
Стало известно, какой клуб может возглавить Станкович - источник
Стало известно, какой клуб может возглавить бывший тренер "Спартака" Деян Станкович после ухода из "Црвены Звезды".
Фото: ФК "Спартак"