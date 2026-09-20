Стало известно, какой клуб может возглавить Станкович - источник

Стало известно, какой клуб может возглавить бывший тренер "Спартака" Деян Станкович после ухода из "Црвены Звезды".
Фото: ФК "Спартак"
По информации источника, Деян Станкович и "Лудогорец" находятся на продвинутой стадии переговоров. Он может возглавить клуб уже на следующей неделе.

Деян Станкович возглавлял сербскую "Црвену Звезду" с декабря 2025 по август 2026 года. В текущем сезоне под его руководством команда провела 7 матчей, одержала 5 побед и потерпела 2 поражения.

На данный момент "Лудогорец" занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Болгарии.

Источник: Kotasport

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