Стало известно, какой клуб может возглавить Станкович - источник

Стало известно, какой клуб может возглавить бывший тренер " Спартака " Деян Станкович после ухода из "Црвены Звезды".

Фото: ФК "Спартак"

По информации источника, Деян Станкович и "Лудогорец" находятся на продвинутой стадии переговоров. Он может возглавить клуб уже на следующей неделе.



Деян Станкович возглавлял сербскую "Црвену Звезду" с декабря 2025 по август 2026 года. В текущем сезоне под его руководством команда провела 7 матчей, одержала 5 побед и потерпела 2 поражения.



На данный момент "Лудогорец" занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Болгарии.



Источник: Kotasport

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Црвена Звезда