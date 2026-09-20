"Это чуть непрофессионально". Николич раскрыл причину ухода из ЦСКА

Наверное, они думали об этом. Что будем решать потом, через паузу. Это чуть непрофессионально, так скажем. Мы на работе. Это не дружба. Мы не находимся в ресторане, это не как экскурсия.
Я не итальянец, чтобы сто раз говорить. Я сказал раз, два, три. А потом замолчал", - сказал Николич в сериале "Мы — ЦСКА".
Марко Николич занимал пост главного тренера московского ЦСКА с июня 2024 по июнь 2025 года. Под его руководством команда провела 43 матча во всех турнирах, в которых одержала 26 побед, 10 раз сыграла вничью и потерпела 7 поражений. При сербском специалисте "армейцы" завоевали Кубок России и финишировали на третьем месте в РПЛ, став бронзовыми призерами чемпионата.
После ухода из ЦСКА Николич возглавил греческий АЕК, который привел к чемпионскому титулу и вывел в Лигу чемпионов в первый год работы.