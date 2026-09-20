Смородская назвала главного претендента на чемпионство в РПЛ

- Наверное, стабильность "Краснодара". Он хорошо выступает, мне эта команда нравится, неплохо выглядит. Да, были ничьи в последних матчах, но, думаю, это только маленький спад. Такое у всех бывает, нельзя все время идти на одной волне. "Спартак" и ЦСКА, в принципе, ничего такого прямо хорошего, на мой взгляд, не демонстрируют. "Локомотив" очень плохо выглядит.
Ничего, кроме выступлений "Краснодара", я особо со знаком плюс пока не вижу, больше никто в этом плане не удивил. "Краснодар" и считаю главным претендентом на золото, - цитирует Смородскую "Матч ТВ".
"Краснодар" ушёл на паузу лидером РПЛ с 21 очком. "Спартак", "Динамо" и ЦСКА набрали по 19 баллов, "Зенит" - 18.