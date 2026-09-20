Слуцкий оценил трансфер Батракова в "Галатасарай"

Бывший тренер сборной России Леонид Слуцкий высказался о трансфере Алексея Батракова из "Локомотива" в "Галатасарай".
Фото: ФК "Галатасарай"
Российский специалист добавил, что в прошлом году включал хавбека в список перспективных футболистов, которые могут оказаться в европейских топ-клубах.

"Я очень рад, что Батраков уехал. Это второй трансфер за всю историю российских игроков. Дороже был только Александр Головин, который из ЦСКА переходил в "Монако" в 2018 году. Поэтому я очень рад, что прогноз реализовался, хотя он не сложный был", - сказал Слуцкий в видео в Youtube-шоу "100% Футбола".

"Галатасарай" купил Алексея Батракова из московского "Локомотива" 20 августа. На данный момент атакующий полузащитник провел 5 матчей и отдал 1 голевую передачу за новую команду.

Трансферная стоимость 21-летнего футболиста по оценке интернет-портала Transfermarkt составляет 28 миллионов евро.

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