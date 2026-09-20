Встреча завершилась со счётом 1:1. Хозяева вышли вперёд после перерыва. На 63-й минуте защитник манкунианцев Лисандро Мартинес срезал мяч в собственные ворота. "МЮ" сумел отыграться лишь в концовке: на 89-й минуте Матеус Кунья сравнял счёт и принёс своей команде одно очко.
После пяти туров "Манчестер Юнайтед" набрал пять баллов и занимает 12-е место в таблице. Для "Фулхэма" эта ничья принесла только второе очко в нынешнем чемпионате - лондонцы располагаются на предпоследней, 19-й строчке.
"МЮ" вырвал ничью у занимающего 19-е место "Фулхэма"
"Манчестер Юнайтед" избежал поражения в гостевом матче пятого тура АПЛ с "Фулхэмом".
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