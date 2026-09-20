Сборная России может провести в ноябре товарищеский матч с участником ЧМ-2026

Стал известен возможный соперник команды Валерия Карпина в ноябре.
Фото: сборная России
По информации источника, Российский футбольный союз ведет переговоры о проведении товарищеского матча между национальными сборными России и Узбекистана в ноябрьскую паузу.

Напомним, в рамках учебно-тренировочного сбора в сентябре-октябре команда Валерия Карпина проведет три контрольные игры. 29 сентября россияне сыграют против сборной Ирана, 3 октября встретятся с Намибией, а 6 октября - с командой Нигерии.

Источник: Sport24

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