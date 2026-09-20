Генич сообщил о несостоявшемся переходе форварда "Акрона" в "Оренбург"

Константин Генич рассказал о несостоявшемся переходе нападающего "Акрона" Жилсона Беншимола в "Оренбург".

Фото: ФК "Акрон"

Просто я не понимаю, как можно из "Акрона" отдать Беншимола, - сказал Генич на ютуб-канале "Коммент.Шоу".

По информации комментатора, внутри тольяттинского клуба не было единой позиции по возможному уходу форварда в последний день летнего трансферного окна.- Насколько я знаю, клуб "Акрон" очень хотел в последний день трансферного окна отдать Беншимола в "Оренбург". Но хотели не все. Хотел генеральный директор, по-моему. Спортивный блок был против. Беншимола в итоге отстояли.В нынешнем сезоне Беншимол забил четыре мяча и сделал два ассиста в 11 встречах во всех турнирах. Соглашение 24-летнего футболиста с "Акроном" рассчитано до июня 2028 года, а его рыночная стоимость оценивается в 1,2 миллиона евро.