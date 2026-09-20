Экс-гендиректор "Спартака": Дзюба не нужен топ-клубам РПЛ

"Дзюбе уже далеко не восемнадцать. А топам особо никому не нужно сегодня усиливаться, кроме "Локомотива". А денег у них на сегодняшний день нет - так, во всяком случае, пишет пресса и говорят слухи.
Первым пяти клубам, я думаю, Дзюба не нужен - это моё мнение, я ни в коем случае не претендую ни на что. А вниз ему ни к чему, там и денег таких нет у команд", - сказал Заварзин "Советскому спорту".
Артем Дзюба находится без команды с конца мая. Последним клубом форварда является тольяттинский "Акрон". На счету футболиста 28 матчей, 8 голов и 5 голевых передач во всех турнирах прошедшего сезона. Трансферная стоимость 38-летнего футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 1 миллион евро.
На данный момент в топ-5 РПЛ находятся московские "Спартак", "Динамо" и ЦСКА, а также "Краснодар" и петербургский "Зенит".