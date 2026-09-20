Семин высказался об адаптации Батракова в "Галатасарае"

"Рано делать выводы об адаптации Батракова в "Галатасарае". Самое главное, что он регулярно получает игровое время.Конечно, от атакующего футболиста всегда ждут результативных действий, но нет ничего критичного в том, что Алексей пока ещё не забил за новый клуб. Это не его главная задача на футбольном поле", - сказал Семин "Советскому спорту".
Алексей Батраков играет за стамбульский "Галатасарай" уже месяц. Атакующий полузащитник провел 4 матча и отдал 1 голевую в чемпионате Турции. Соглашение 21-летнего футболиста с клубом действует до конца сезона-2030/2031. Трансферная стоимость игрока по оценке сайта Transfermarkt составляет 28 миллионов евро.