Погребняк оценил игру Соболева в текущем сезоне: есть прогресс

Бывший игрок "Зенита" Павел Погребняк высказался о форварде сине-бело-голубых Александре Соболеве.
Фото: ФК "Зенит"
Павел Погребняк считает, что нападающий добился прогресса в этом сезоне и заслужил вызов в сборную России.

"Соболев прибавил, есть прогресс. Вызвали в сборную его - все по делу.
Сможет ли он стать лучшим бомбардиром в сезоне? Александр играет в сильнейшем клубе России с мастерами в полузащите. Поэтому в этом сезоне у него очень большой шанс стать лучшим бомбардиром", - сказал Погребняк "Спорт-Экспрессу".

Александр Соболев выступает за "Зенит" с августа 2024 года. В текущем сезоне за клуб форвард провел 12 матчей, забил 10 голов и отдал 3 результативные передачи. Трансферная стоимость 29-летнего футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 7 миллионов евро.

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