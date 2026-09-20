Погребняк оценил игру Соболева в текущем сезоне: есть прогресс

"Соболев прибавил, есть прогресс. Вызвали в сборную его - все по делу.Сможет ли он стать лучшим бомбардиром в сезоне? Александр играет в сильнейшем клубе России с мастерами в полузащите. Поэтому в этом сезоне у него очень большой шанс стать лучшим бомбардиром", - сказал Погребняк "Спорт-Экспрессу".
Александр Соболев выступает за "Зенит" с августа 2024 года. В текущем сезоне за клуб форвард провел 12 матчей, забил 10 голов и отдал 3 результативные передачи. Трансферная стоимость 29-летнего футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 7 миллионов евро.