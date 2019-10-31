Защитник "Уфы" Данил Круговой, выступающий за клуб на правах аренды (права на игрока принадлежат "Зениту"), на зимние сборы отправится в составе клуба из Санкт-Петербурга. Об этом сообщил генеральный директор уфимского клуба Шамиль Газизов.
21 августа Круговой подписал пятилетний контракт с "Зенитом" и сразу был отдан в аренду на год в "Уфу". При этом петербургский клуб, заплативший за трансфер Кругового 2 млн евро, может в любой момент отозвать игрока из аренды.
"В зимнее трансферное окно Круговой поедет с "Зенитом" на сборы. Там будет решаться, останется он у них или вернется на вторую половину сезона к нам", — цитирует Газизова "РБ Спорт".
В сезоне-2019/20 Круговой провел 6 матчей за "Уфу" в РПЛ и 1 — в Кубке России, не отметившись при этом результативными действиями.
Круговой отправится на зимние сборы с "Зенитом"
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