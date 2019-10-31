Байрамян: не увидел, чтобы "Спартак" был на голову сильнее и создавал кучу моментов (видео)





Полузащитник "Ростова" Хорен Байрамян прокомментировал поражение от "Спартака" (1:2) в Кубке России, передает корреспондентПетр Газин.- Зачем он меня выпускал? Наверное, вам лучше у него спросить. Видимо увидел, что нужно что-то перестроить. У нас лучше стало получаться атаковать. Еще немного времени и могли бы второй забить. Нас выпустили на поле, мы как могли выполняли свое дело. Самое главное мы не смогли сделать - это отыграться. Сосредоточимся на чемпионате.- Мы не обсуждаем выход в Лигу чемпионов. У нас есть каждая игра. Но так как в чемпионате мы действительно неплохо идем, тренеру виднее, где нам лучше, где не лучше. Кто сегодня вышел на поле, они играли достойно. Я не видел, чтобы "Спартак" был на голову сильнее и создавал кучу моментов. Такого не было. Хорошая, боевая игра. Удача была на стороне "Спартака". Будем двигаться дальше. Уже сегодня будем настраиваться на "Краснодар".- Видели их игру с "Локомотивом" в 5 защитников. К такому составу и к такой игре готовились. Они нас не удивили. Но по игре они выиграли.- Со скамейки тоже удивились. Вроде все зоны перекрывали, никаких моментов у них не было, а тут разрезающая передача и 0:1. Еще не успели разобрать. Тренер покажет все и расскажет.