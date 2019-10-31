Байрамян: не увидел, чтобы "Спартак" был на голову сильнее и создавал кучу моментов (видео)

- С какими задачами вас Карпин выпустил во втором тайме? За счет чего "Ростову" удалось в концовке изменить игру?
- Зачем он меня выпускал? Наверное, вам лучше у него спросить. Видимо увидел, что нужно что-то перестроить. У нас лучше стало получаться атаковать. Еще немного времени и могли бы второй забить. Нас выпустили на поле, мы как могли выполняли свое дело. Самое главное мы не смогли сделать - это отыграться. Сосредоточимся на чемпионате.
- Карпин сказал, что впереди матч с "Краснодаром" и поэтому он выпустил полурезервный состав. "Ростову" важнее выйти в Лигу чемпионов через чемпионат, нежели через Кубок России?
- Мы не обсуждаем выход в Лигу чемпионов. У нас есть каждая игра. Но так как в чемпионате мы действительно неплохо идем, тренеру виднее, где нам лучше, где не лучше. Кто сегодня вышел на поле, они играли достойно. Я не видел, чтобы "Спартак" был на голову сильнее и создавал кучу моментов. Такого не было. Хорошая, боевая игра. Удача была на стороне "Спартака". Будем двигаться дальше. Уже сегодня будем настраиваться на "Краснодар".
- Как готовились к "Спартаку"?
- Видели их игру с "Локомотивом" в 5 защитников. К такому составу и к такой игре готовились. Они нас не удивили. Но по игре они выиграли.
- Как со скамейки смотрелся первый гол "Спартака"?
- Со скамейки тоже удивились. Вроде все зоны перекрывали, никаких моментов у них не было, а тут разрезающая передача и 0:1. Еще не успели разобрать. Тренер покажет все и расскажет.