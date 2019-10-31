Бакаев: оставьте тему новой позиции! Мне нравится, абсолютно без разницы, где играть! (видео)

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– Впечатления позитивные, победили всё-таки, дальше прошли! Всё хорошо! – передаёт слова Бакаева корреспондентПётр Газин.– Да нет, просто так получилось. Концентрация была на высшем уровне. «Ростов» тоже хорошая команда, всякое бывает.– Конечно, нужно прогрессировать, чтобы от первой и до последней минуты доминировать и не давать подходить к нашим воротам. До 70-й минуты мы практически этого и не давали. Потом немножко сели. Нам работать надо, будут сборы, будем становиться сильнее.– Очень желанный! Думаю, и они в предвкушении игры. Проблемы, что она только в следующем году. Дай Бог, пройдём дальше.– Как и любой игрок этой команды. Он нападающий, делает свою работу. Слава Богу, что делает её хорошо. Надеюсь, он продолжит забивать дубли, хет-трики.– Я тоже буду забивать. Роль у каждого одна, без разницы, защитник ты или кто. Футбол состоит из одного – забивать голы. Буду стремиться.– Позиция нравится, всё хорошо, спасибо тренеру, что верит в меня. Буду работать.– Не понимаю, почему вы постоянно мусолите эту тему, каждый день спрашиваете, почему. Из-за этого он у меня решил спросить, он у меня решил спросить. Я сказал, что всё хорошо, мне нравится. Надеюсь, вы оставите эту тему. Прошёл уже почти месяц, а вы всё об этой позиции. Привыкайте, ребят. Для меня любая позиция как родная, мне абсолютно без разницы.– Да, у нас не получалось взломать оборону, они очень качественно играли. Тренер решил поменять схему, что Зобнин в центр уходит, а я во фланг. И уже лучше начали проходить их оборону.