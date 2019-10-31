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Бакаев: оставьте тему новой позиции! Мне нравится, абсолютно без разницы, где играть! (видео)

Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев после победы над «Ростовом» (2:1) в 1/8 финала Кубка России поделился ожиданиями от встречи с ЦСКА и рассказал об игре на новой позиции.
Фото: Rusfootball.info
– Впечатления позитивные, победили всё-таки, дальше прошли! Всё хорошо! – передаёт слова Бакаева корреспондент Rusfootball.info Пётр Газин.

– В конце пропустили из-за потери концентрации?

– Да нет, просто так получилось. Концентрация была на высшем уровне. «Ростов» тоже хорошая команда, всякое бывает.

– У команды сегодня получилось всё?

– Конечно, нужно прогрессировать, чтобы от первой и до последней минуты доминировать и не давать подходить к нашим воротам. До 70-й минуты мы практически этого и не давали. Потом немножко сели. Нам работать надо, будут сборы, будем становиться сильнее.

ЦСКА в четвертьфинале – желанный соперник?

– Очень желанный! Думаю, и они в предвкушении игры. Проблемы, что она только в следующем году. Дай Бог, пройдём дальше.

– Джордан в большом порядке?

– Как и любой игрок этой команды. Он нападающий, делает свою работу. Слава Богу, что делает её хорошо. Надеюсь, он продолжит забивать дубли, хет-трики.

– А когда будете вы забивать? Или у вас сейчас немножко другая роль?

– Я тоже буду забивать. Роль у каждого одна, без разницы, защитник ты или кто. Футбол состоит из одного – забивать голы. Буду стремиться.

– Как играется на новой позиции в центре?

– Позиция нравится, всё хорошо, спасибо тренеру, что верит в меня. Буду работать.

– Тренер рассказал о разговоре с вами насчёт новой позиции, расскажите вы со своей стороны.

– Не понимаю, почему вы постоянно мусолите эту тему, каждый день спрашиваете, почему. Из-за этого он у меня решил спросить, он у меня решил спросить. Я сказал, что всё хорошо, мне нравится. Надеюсь, вы оставите эту тему. Прошёл уже почти месяц, а вы всё об этой позиции. Привыкайте, ребят. Для меня любая позиция как родная, мне абсолютно без разницы.

– Вы периодически менялись позициями с Зобниным, это тренерская установка?

– Да, у нас не получалось взломать оборону, они очень качественно играли. Тренер решил поменять схему, что Зобнин в центр уходит, а я во фланг. И уже лучше начали проходить их оборону.



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Теги: Бакаев Спартак Ростов ЦСКА Тедеско Rвидео
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