Джикия: Шюррле и сейчас много подсказывает, улыбается и хорошо тренируется. Бывают разные ситуации (видео)

Капитан "Спартака" Георгий Джикия ответил на вопросы о неудачном периоде своего партнёра по команде Андре Шюррле и его словах о возможном завершении карьеры, передаёт корреспондент Rusfootball.info Пётр Газин.



– Что происходит с Шюррле?



– У всех бывают хорошие и неудачные игры. Сегодня он остался в запасе, то он часть команды, играет важную роль в коллективе. Мы в него верим.



– Когда он приехал, было заметно, что он хочет стать здесь лидером. Он очень много подсказывал на тренировках, улыбался.



– Так и есть, он делает это и сейчас, он хорошо тренируется. Бывают у футболистов разные ситуации.



– Шюррле сказал, что у него каждый год возникают мысли о том, что этот сезон может стать последним. Какие ситуации бывают, что появляются такие мысли?



– Не знаю, мне ещё 25, у меня таких мыслей нет. Это его слова, посмотрим.



