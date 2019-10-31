» » Джикия: Шюррле и сейчас много подсказывает, улыбается и хорошо тренируется. Бывают разные ситуации (видео)

Джикия: Шюррле и сейчас много подсказывает, улыбается и хорошо тренируется. Бывают разные ситуации (видео)

Капитан "Спартака" Георгий Джикия ответил на вопросы о неудачном периоде своего партнёра по команде Андре Шюррле и его словах о возможном завершении карьеры, передаёт корреспондент Rusfootball.info Пётр Газин.

– Что происходит с Шюррле?

– У всех бывают хорошие и неудачные игры. Сегодня он остался в запасе, то он часть команды, играет важную роль в коллективе. Мы в него верим.

– Когда он приехал, было заметно, что он хочет стать здесь лидером. Он очень много подсказывал на тренировках, улыбался.

– Так и есть, он делает это и сейчас, он хорошо тренируется. Бывают у футболистов разные ситуации.

– Шюррле сказал, что у него каждый год возникают мысли о том, что этот сезон может стать последним. Какие ситуации бывают, что появляются такие мысли?

– Не знаю, мне ещё 25, у меня таких мыслей нет. Это его слова, посмотрим.



Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Джикия Шюррле Спартак
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Авен: инициатива Федуна передать "Спартак" болельщикам разумна и перспективна 1
Рейнгольд: большие выводы о работе Тедеско делать рано, но "Спартак" постепенно приходит в себя 1
Тедеско оценил игру Зобнина на позиции правого защитника
Джикия: Шюррле и сейчас много подсказывает, улыбается и хорошо тренируется. Бывают разные ситуации (видео) 4
Джикия: сыграть 5:5 с ЦСКА? Без шансов, мне кажется (видео)
Джикия: Карпин сказал, что в концовке на поле была одна команда? Ну а выиграли мы (видео) 2
Карпин: будь у "Ростова" бюджет в 5 раз выше, играли бы другим составом 7
Тедеско: меня не интересует цена Тиля. Я сказал ему об этом 8
Огненный Ларссон, непривычный Зобнин и несостоявшийся спаситель Шомуродов. Оценки по итогам матча «Спартак» — «Ростов» 1
Месси вызван в сборную Аргентины после трехмесячной дисквалификации
Бакаев: оставьте тему новой позиции! Мне нравится, абсолютно без разницы, где играть! (видео)
Байрамян: не увидел, чтобы "Спартак" был на голову сильнее и создавал кучу моментов (видео) 5
Дубль Ларссона и дублёры "Ростова". Как "Спартак", "Торпедо" и "Химки" вышли в 1/4 финала Кубка 22
Тедеско: "Спартак" находится еще в шаткой ситуации 13
Карпин: пропустили гол из-за ошибки, "Спартак" не знал, что делать 15
"Торпедо" одержало победу над "Балтикой" 3
"Спартак" выбил "Ростов" из Кубка России и сыграет с ЦСКА в четвертьфинале 69
Марсело рассказал о панической атаке перед финалом Лиги чемпионов
Буффон повторил достижение Дель Пьеро по количеству игр за "Ювентус" 1
Агент Крала подтвердил интерес к игроку со стороны английских клубов
Васютин: готов доказывать, что заслуживаю шанса в "Зените" 3
Куликов стал главным тренером "Краснодара-2"
Роналду показал свой костюм на Хеллоуин
Лебедев раскритиковал проект приказа Минспорта не считать легионерами спортсменов из стран ЕАЭС 3
Помазун: сейчас я стараюсь быть полезным для ЦСКА
Тен Хаг или Почеттино могут возглавить "Баварию"
Помазун: внимание на первом "сухаре" в основе ЦСКА не акцентировал 7
"Спартак" и "Ростов" назвали стартовые составы 11
АПЛ может запретить удары головой из-за угрозы деменции 7
Сын Гарри Реднаппа лишен водительских прав на 3 года. Он был за рулем под действием кокаина
Все новости