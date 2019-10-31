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Рейнгольд: большие выводы о работе Тедеско делать рано, но "Спартак" постепенно приходит в себя

Мастер спорта СССР и бывший нападающий "Спартака" Валерий Рейнгольд в интервью для Rusfootball.info прокомментировал итоги игры "красно-белых" против "Ростова" (3:1) в 1/8 финала Кубка России.
Фото: "Чемпионат"
- О матче:

- Положительные впечатления и радость переполняли вплоть до гола ростовчан. До этого на поле была только одна команда, т.е. "Спартак", но не потому что москвичи летали по полю, а потому что "Ростов" приехал дурака валять. Это некрасиво, это не украшает Карпина и его команду. Для тренера ростовской команды это была будто тренировочная игра, Кубок ему не нужен, так зачем вообще приезжать тогда? Кубок превращается в какой-то невнятный турнир из-за таких решений, хотя этот турнир заслуживает серьёзного отношения к себе. "Спартак" до последних 15-ти минут играл очень прилично, но играл на одной и той же скорости, ведь "Ростов" пешком ходил по полю. "Спартак" фактически играл сам с собой, но потом наступило стандартное для команды самоуспокоение, пропустили гол и подпортили впечатление от победы. В целом, разбирать здесь больше нечего, но мне понравились многие игроки сегодня, особенно Ларссон и Понсе, которых я ранее критиковал. Кубок - это Кубок. И господин Карпин должен понимать, что он тренирует не свой личный клуб, а команду Ростовской области, и вся область болеет за эту команду. И никому не позволено так с клубом поступать, при этом улыбаясь во время игры. Это моё мнение.

- О составе "Ростова":

- Конечно, ростовчане бы оказали куда большее сопротивление основным составом. Получилась бы боевая, кубковая игра, была бы заруба! Поэтому я и говорю о "Ростове" и решении Карпина сыграть резервом. Мне немного грустно от того, что тренер ростовской команды сыграл подобным образом. Они отнеслись к матчу как к тренировке. А если таким образом Карпин сохраняет силы игрокам основы, чтобы побороться за попадание в Лигу чемпионов через национальное первенство - с таким мышлением никакой ЛЧ не будет. Результат матча с "Зенитом" они помнят? Я не против Карпина, но я против такого отношения к турниру. Это было валяние дурака, а это интервью о том, что "Спартаку" нечему радоваться"... почему нечему? Ты выставил резервистов, ни одного опасного момента в первом тайме не создали - это же следствие вашего отношения к делу. Господин Карпин должен понять, что он для людей играет, а не для своего настроения.

- О четвертьфинальном матче ЦСКА - "Спартак":

- Это очень интересно! Здесь дурака не поваляешь, и хорошо что дальше прошёл "Спартак". Трибуны будут заполнены, мы вспомним старые добрые времена.

- О работе Тедеско:

- Большие выводы делать рано, но "Спартак" постепенно приходит в себя. Временами команда показывает очень приличный футбол, раскрываются новые игроки. Мне последние 2 матча в исполнении команды очень понравились, я получил удовольствие от увиденного.


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Теги: Рейнгольд Спартак Ростов
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