Бывший полузащитник московского "Спартака" и "Ростова" Алексей Ребко прокомментировал победу красно-белых над "Ростовом" (2:1) в 1/8 Кубка России.
"Спартак" выглядел уверенно, лишь в концовке заставил понервничать. Можно говорить о том, что Тедеско разобрался с составом, его схема работает. Конечно, жаль, что "Ростов" решил играть вторым составом против "Спартака". Вообще они могли в конце додавить и отыграться, но не хватило времени. Карпин пожертвовал Кубком России, думаю, что они все усилия прикладывают на чемпионат России", - цитирует Ребко Sport24.ru.
Ребко: "Спартак" выглядел уверенно, лишь в концовке заставил понервничать
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