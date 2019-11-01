Бывший главный тренер "Ахмата" Рашид Рахимов раскритиковал Магомеда Адиева.
Адиев, который покинул тренерский штаб "Ахмата" через 10 дней после назначения на пост главного тренера Игоря Шалимова, комментируя неудачный старт грозненской команды в текущем сезоне, заявил: "Глядя со стороны, возникало ощущение, что команде не хватает огня. Тишь да гладь".
"Нет, он во многом ошибается. Может, со стороны старался разжечь этот огонь? Его последние интервью ничего, кроме смеха, не вызывают. Не понимаю, как могут в течение десяти дней амбиции отсутствовать, а потом появиться. За это время дал больше интервью, чем главный тренер, говорил, что кто-то между ними вбивает клин. Но кто, кроме него самого?! О какой репутации вообще идет речь?! Поверьте, я знаю не меньше Адиева.
Почему он покинул штаб Игоря Шалимова? Надеюсь, когда-нибудь расскажет правду. Его нынешняя трактовка событий не соответствует действительности. Я в Адиеве разочаровался. Человек проявил себя не с той стороны, с которой нужно. А как он матчи "Ахмата" на телевидении разбирал? Дескать, схема не та, игроков не так используют… Я слушал и думал: надо было в своих командах футболистов грамотно расставлять. А то "Терек-2" после него расформировали. Затем с "Анжи" вылетел из Премьер-лиги, хотя в первой половине сезона состав был неплохой. Ладно, бог ему судья", — сказал Рахимов в интервью "Спорт-Экспрессу".
Рахимов: я в Адиеве разочаровался. Человек проявил себя не с той стороны, с которой нужно
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