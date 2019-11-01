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Адиев: критика Рахимова? Это не тот человек, к мнению которого я буду прислушиваться

Бывший тренер "Ахмата" Магомед Адиев прокомментировал слова Рашида Рахимова в его адрес.

Адиев, который покинул тренерский штаб "Ахмата" через 10 дней после назначения на пост главного тренера Игоря Шалимова, комментируя неудачный старт грозненской команды в текущем сезоне, заявил: "Глядя со стороны, возникало ощущение, что команде не хватает огня. Тишь да гладь".

После этого Рахимов, работавший главным тренером грозненского клуба, заявил, что разочаровался в Адиеве, а его последние интервью вызывают только смех.

"Высказывания Рахимова в мой адрес? Я считаю, что это выеденного яйца не стоит. Ну сказал человек, пусть говорит. Я могу лишь сказать, что для меня Рахимов как тренер не тот ориентир и тем более не тот человек, к мнению которого я буду прислушиваться. Мне от этого ни холодно, ни жарко.

Никаких проблем нет, мы живем в 21 веке, человек имеет право высказываться, но я в полемику вступать не хочу. Если он считает нужным что-то мне сказать, мы все это обговорим. Зачем нам через прессу общаться друг с другом?" — сказал Адиев в беседе с Sport24.


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Теги: Адиев Рахимов Ахмат
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