Армянский нападающий "Сочи" Александр Карапетян прокомментировал новость о том, что спортсмены из стран-участниц Евразийского экономического союза (ЕАЭС) перестанут считаться легионерами в России.
"Лично для меня это очень хорошо, потому что я знаю о проблеме в Люксембурге, где только семь или даже четыре иностранца могут находиться в заявочном листе. Раньше это всегда представляло большую проблему: это значит, что если у тебя пять игроков, то в любом случае один из них, независимо от того, хорошо он играл или нет, не попадёт в состав. Для меня лично это очень хорошо", - цитирует Карапетяна "Чемпионат".
Карапетян: игроки из ЕАЭС перестанут быть легионерами? Для меня это очень хорошо
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