CAS отклонил апелляцию на отстранение Мусаева от руководства "Краснодаром" в матчах еврокубков

Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) отклонил апелляцию "Краснодара" на запрет на нахождение главного тренера Мурада Мусаева в технической зоне во время матчей еврокубков. Об этом сообщил генеральный директор южан Владимир Хашиг.



Фото: "Спорт день за днем"