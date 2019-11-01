В начале июля УЕФА запретил специалисту руководить командой в еврокубках в течение года из-за отсутствия у него необходимой для этого тренерской лицензии категории Pro. Мусаев имеет лицензию категории А и сможет начать обучение на Pro только летом 2020 года.
"Это правда, что CAS отказал в апелляции по Мусаеву. Есть дальнейшие инстанции, в которые можно обратиться? Нет. Он будет не допущен к технической зоне, пока не начнет обучение", - цитирует Хашига "РБ".
CAS отклонил апелляцию на отстранение Мусаева от руководства "Краснодаром" в матчах еврокубков
Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) отклонил апелляцию "Краснодара" на запрет на нахождение главного тренера Мурада Мусаева в технической зоне во время матчей еврокубков. Об этом сообщил генеральный директор южан Владимир Хашиг.
Фото: "Спорт день за днем"
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