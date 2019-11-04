Полузащитник "Крыльев Советов" Александр Гацкан рассказал о своём переходе из "Ростова" в самарский клуб.
- Как отреагировал ваш фан-клуб на переход из «Ростова» в «Крылья Советов»?
- Спокойно. Они за меня везде, можно сказать. Теперь они болеют за «Крылья Советов» и ждут очередную футболку с моим номером в свою коллекцию. Приедут на какую-то ближайшую игру в Москве с нашим участием.
- Долго ли думали над предложением «Крыльев Советов» и как принимали решение?
- Хотел закончить свою карьеру в «Ростове», что скрывать. Но так получилось, что у меня было все меньше игровой практики в последнее время. Поговорили с руководством, и я решил, что так будет лучше. У меня еще есть силы, хочу играть, приносить пользу. А сидеть на лавочке и поддерживать команду - пока рано. Если пойму, что больше не могу, то скажу всем «Спасибо» и перейду на другое поприще.
- После ухода Калачева вы были фактически хранителем традиций. И с вашим уходом ушла эпоха. Вам такая роль - хранителя традиций - не интересна?
- Я хотел эти традиции на поле передавать, а не с лавочки. Поэтому мы решили, что так будет лучше и для «Ростова», и для меня. Мне сказали, что двери открыты, ждут меня всегда. Но видимо уже не как футболиста, а в другом амплуа.
Были и другие предложения, но выбрал "Крылья". В том числе и из-за Божовича. Сердце и внутренний голос подсказали, что надо ехать в Самару. Самым сложным было оставить семью в Ростове. Но мы решили, что дети прежде всего. Что они должны учиться в одной школе, так как они уже привыкли, - приводит слова Гацкана Sportbox.
Гацкан: хотел передавать традиции "Ростова" на поле, а не с лавочки
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