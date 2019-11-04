» » Мирзов: как обычно против нас вратари всё вытаскивают (видео)

Мирзов: как обычно против нас вратари всё вытаскивают (видео)

Полузащитник "Спартака" Резиуан Мирзов прокомментировал поражение от "Арсенала" (0:1), которое стало первым под руководством Доменико Тедеско.
Фото: Rusfootball.info
- Пропустили единственную атаку в первом тайме, они забили гол. В первом тайме пытались отыграться, моментов почти не было. В перерыве немного изменили тактику, начали играть лучше, моменты были, но как обычно против нас играют вратари и всё вытаскивают. Мой момент? Мяч проскочил и я не попал.

- Шамов сказал, что считал вас самым опасным в "Спартаке", потому что вы вместе тренировались. Сказал, что после того промаха понял, что сегодня не ваш день...

- Все видели, что сегодня его день. Раз проиграли, не наш.

Не объясняли нам, почему столько замен в стартовом составе? Нам объясняли, как играть сегодня. Что здесь объяснять? У нас есть футболисты, которые могут выходить и играть.

Игра нам давалась, моменты были. Не повезло, забьём в следующий раз. Будем работать, что всё будет хорошо.

- Как реагируете на болельщиков, которые говорят, что "Спартак" не ваш уровень?

- Не знаю. Всё, что я могу, то и делаю. Сами видели, что игра получалась. Не получается у меня что-то, не идёт, что поделать. Будем забивать.



С какими эмоциями выходил против "Арсенала"? У нас одна эмоция - выигрывать. Прочее второстепенно. О чём говорили, когда собрались в круге? Пусть останется между нами. Всегда будем так делать? У тренера спросите.

В перерыве Тедеско не был злым. У нас оставался ещё тайм, чтобы исправить ситуацию. Он верил в нас.

- Как могли так бросить одного игрока в штрафной три защитника?

- Как вы это увидели, так и я это видел. Где-то не доглядели, хорошая подача пошла. Травма Кутепова? Сказал, дернул заднюю.

Взлом автобусов? У нас получается вскрывать низкую оборону, у нас не получается забивать. Пройдёт чёрная полоса, я надеюсь, у нас всё будет хорошо, - приводит слова игрока корреспондент Rusfootball.info Пётр Газин.


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Автор:
Теги: Мирзов Спартак Арсенал Тула Rвидео
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

У Кутепова подозрение на травму мышц задней поверхности бедра
Джикия: пропустили нелепый гол с единственного момента "Арсенала"(видео) 4
Мирзов: как обычно против нас вратари всё вытаскивают (видео) 3
Мостовой: Тедеско имеет большой кредит доверия, так что проиграли и проиграли 1
Шамов: матч против "Спартака" - лучший в моей карьере (видео) 2
Шамов вытащил "Арсенал", атаки "Спартака" хватило на 15 минут. Оценки матча красно-белых с "Арсеналом" 3
Тедеско: "Спартак" не заслужил победу из-за первого тайма 12
Шамов: разобрали игру "Спартака", подобрали схему и удачно сыграли
Бакаев: второй тайм "Спартака" понравился, чуть-чуть не повезло 2
"Локомотив" показал, что осталось за кадром матча с "Уфой"
«Спартак» потерпел первое поражение при Тедеско. Как это было 14
"Спартак" дома проиграл тульскому "Арсеналу" 145
Лаймер: Дзюба — очень мощный игрок. Надеюсь, завтра нейтрализуем его
Нагельсман: "Лейпциг" не будет играть с "Зенитом" 5-4-1 как ЦСКА
Кутепов получил травму в матче с "Арсеналом"
Федотов: "Оренбург" хорошо разобрал "Урал" и не позволил создать стопроцентные моменты
Дюпин: думаю, не за горами тот день, когда я попаду в сборную
Шаронов: комментарий по игре? Нет, он слишком дорогой. Для клуба
Уремович: в "Рубине" никто не может быть доволен при результате 0:0
Зуев: "Крылья" вообще ничего не придумывали, грузили в штрафную каждый раз
Зиньковский: "Спартак" сейчас непонятно как играет, поэтому "КС" надеются на лучшее
Канунников: в первом тайме "Крылья" даже на ничью не наиграли, потом действовали намного лучше
Соболев: не забиваю? Я спокоен. Мяч сам залетит, когда будет нужно (видео)
Кабутов: игра против "Спартака"? Очки надо набирать всегда
В. Чалов: как говорит Семин, очко - это движение вперед 1
Докампо: "Рубин" играет лучше, чем раньше. Моменты у нас есть, голы придут
Полуяхтов: вышли, как будто продолжили с "Зенитом". Стеснялись, хотя играли на своём поле
Клопп: мне не понравились слова Гвардиолы о Мане. Он не симулянт
"Урал" остался без очков из-за фейла Годзюра, Дюпин не дал "Рубину" проиграть в Самаре 2
"Крылья Советов" и "Рубин" сыграли вничью 2
Все новости