Мирзов: как обычно против нас вратари всё вытаскивают (видео)

Полузащитник "Спартака" Резиуан Мирзов прокомментировал поражение от "Арсенала" (0:1), которое стало первым под руководством Доменико Тедеско.

Фото: Rusfootball.info

- Пропустили единственную атаку в первом тайме, они забили гол. В первом тайме пытались отыграться, моментов почти не было. В перерыве немного изменили тактику, начали играть лучше, моменты были, но как обычно против нас играют вратари и всё вытаскивают. Мой момент? Мяч проскочил и я не попал.



- Шамов сказал, что считал вас самым опасным в "Спартаке", потому что вы вместе тренировались. Сказал, что после того промаха понял, что сегодня не ваш день...



- Все видели, что сегодня его день. Раз проиграли, не наш.



Не объясняли нам, почему столько замен в стартовом составе? Нам объясняли, как играть сегодня. Что здесь объяснять? У нас есть футболисты, которые могут выходить и играть.



Игра нам давалась, моменты были. Не повезло, забьём в следующий раз. Будем работать, что всё будет хорошо.



- Как реагируете на болельщиков, которые говорят, что "Спартак" не ваш уровень?



- Не знаю. Всё, что я могу, то и делаю. Сами видели, что игра получалась. Не получается у меня что-то, не идёт, что поделать. Будем забивать.







С какими эмоциями выходил против "Арсенала"? У нас одна эмоция - выигрывать. Прочее второстепенно. О чём говорили, когда собрались в круге? Пусть останется между нами. Всегда будем так делать? У тренера спросите.



В перерыве Тедеско не был злым. У нас оставался ещё тайм, чтобы исправить ситуацию. Он верил в нас.



- Как могли так бросить одного игрока в штрафной три защитника?



- Как вы это увидели, так и я это видел. Где-то не доглядели, хорошая подача пошла. Травма Кутепова? Сказал, дернул заднюю.



Взлом автобусов? У нас получается вскрывать низкую оборону, у нас не получается забивать. Пройдёт чёрная полоса, я надеюсь, у нас всё будет хорошо, - приводит слова игрока корреспондент Rusfootball.info Пётр Газин.