Видео драки фанатов "Крыльев" и "Рубина"

Для футболистов волжское дерби, по их словам, не носит особо принципиального характера, а вот фанаты "Крыльев Советов" и "Рубина" схлестнулись прямо на стадиона во время матча команд.

Фото: 63.ru

Во втором тайме 15 тура чемпионата России по футболу в День народного единства произошла драка между фанатами самарских "Крыльев Советов" и казанского "Рубина".



По неподтверждённым данным, в результате драки девушка-распорядительница получила перелом ключицы, а у из одного из участников произошла произошла остановка сердца, но его удалось вернуть к жизни.



Небольшая группа казанских фанатов по стилобату "Самара Арены" продвинулась в направлении самарских фанатов, которые, намного превосходя оппонентов в численности, выдвинулись навстречу. Стычка завершилась локальным столкновением между некоторыми фанатами команд, которое пришлось пресекать сотрудникам правопорядка.



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На протяжении всей встречи фанаты, имеющие давнюю историю противостояния, обменивались оскорбительными кричалками в адрес-клуба противника.