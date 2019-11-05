Ветеран "Спартака" Евгений Ловчев прокомментировал работу судей в матче 15-го тура РПЛ "Зенит" — ЦСКА (1:1).
"К сожалению, после матча в Петербурге больше говорят о судействе, чем о футболе. Однако так было во все времена — и в мое время российские судьи через подачки, понимание того, кто руководит РФС и сидит в Кремле, все равно благоволили сильным мира сего.
Не скажу, что судейство прибило ЦСКА — второй гол армейцы забили бы вряд ли. Да и удаление Яки Бийола за вторую желтую по делу. Причина в другом — из матча в матч имеет место судейская несправедливость, и у людей накапливается негатив. Считаю, что какая-то помощь "Зениту", пусть и не организованная Александром Дюковым, все равно существует — она в головах арбитров. Тем более хозяевам всегда благоволят. Если это не условный "Тамбов", конечно. Судейство у нас такое, и другого нет. Только и всего", — цитирует Ловчева "Советский спорт".
Ловчев: считаю, что какая-то помощь "Зениту" от судей существует
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