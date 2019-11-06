Агент Александр Маньяков, представляющий интересы защитника "Зенита" Игоря Смольникова, рассказал, как обстоят дела с продлением контракта футболиста с питерским клубом.
"Переговоры идут. Я уже дважды был в Санкт-Петербурге, мы уже разговаривали с руководством "Зенита". Но это не вот тебе — взяли и побежали. Обсуждение идет, но конкретики пока нет.
До матча с "РБ Лейпциг" было семь матчей, которые Игорь провел в основном составе и был одним из лучших. Делать выводы по одной игре? Вряд ли. Почему уступили? "Зенит" же обычно играет в четыре защитника, очень редко в пять. Вчера играли в пять, не разобрались. Возможно, вопрос в тактике. "Зенит" попробовал что-то новое — не получилось. В "Зените" собраны квалифицированные игроки, думающий тренер. Это некая общая проблема, которую, думаю, обязательно решат без моего вмешательства.
Давайте дождемся предложений клуба. Пока предложений нет, есть только наше видение ситуации. Теперь мячик на стороне клуба. Для Игоря "Зенит" — родная команда, с Санкт-Петербургом связано очень много. Лучше об этом спросить самого Игоря, но, если бы не хотел остаться, переговоры, думаю, мы бы не вели", - цитирует агента "Спорт день за днем".
Агент Смольникова: предложений нет, только наше видение ситуации
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»