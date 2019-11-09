Полузащитник "Сочи" Андрей Мостовой поделился ожиданиями от предстоящего матча против ЦСКА, передает корреспондент Rusfootball.info.
- Победить нужно! Сколько у нас уже матчей без побед? Надо уже выигрывать.
- Смотрели последний матч ЦСКА?
- Да, разбирали. Еще будет теория сегодня.
- Почему ЦСКА провел такой неудачный месяц? Следил за ними?
- Не могу сказать, что прям следил. Спады бывают у команд. Сначала хорошо идут, потом может быть спать. Это нормально.
- Кого можешь выделить у соперника?
- Влашича.
- Что нужно будет сделать "Сочи", чтобы победить ЦСКА?
- Разберем полностью команду, нужно будет подготовиться тактически. У нас тоже хорошие исполнители в атаке.
- Игра ЦСКА в еврокубках будет для вас плюсом?
- Конечно. У них всего два дня без игр было. А у нас целый недельный цикл был. Нам будет намного лучше.
- Почему "Сочи" на последнем месте в таблице? Вроде состав хороший, а игра не клеится.
- У нас были три победы, подумал в тот момент, что все, наладили связи. Не могу объяснить, почему так. Дело в психологии? У нас игроки новые пришли, чемпионы страны.
- Матч с ЦСКА будет рубежным для вас?
- У нас каждый матч рубежный. Все команды набирают очки, а у нас не получается. Команда верит в тренера, поддерживает. Точилин проделал большой путь с командой. Мы с ним еще со второй лиги.
Андрей Мостовой: сколько у нас уже матчей без побед? Нужно обыгрывать ЦСКА
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