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Андрей Мостовой: сколько у нас уже матчей без побед? Нужно обыгрывать ЦСКА

Полузащитник "Сочи" Андрей Мостовой поделился ожиданиями от предстоящего матча против ЦСКА, передает корреспондент Rusfootball.info.

- Победить нужно! Сколько у нас уже матчей без побед? Надо уже выигрывать.

- Смотрели последний матч ЦСКА?

- Да, разбирали. Еще будет теория сегодня.

- Почему ЦСКА провел такой неудачный месяц? Следил за ними?

- Не могу сказать, что прям следил. Спады бывают у команд. Сначала хорошо идут, потом может быть спать. Это нормально.

- Кого можешь выделить у соперника?

- Влашича.

- Что нужно будет сделать "Сочи", чтобы победить ЦСКА?

- Разберем полностью команду, нужно будет подготовиться тактически. У нас тоже хорошие исполнители в атаке.

- Игра ЦСКА в еврокубках будет для вас плюсом?

- Конечно. У них всего два дня без игр было. А у нас целый недельный цикл был. Нам будет намного лучше.

- Почему "Сочи" на последнем месте в таблице? Вроде состав хороший, а игра не клеится.

- У нас были три победы, подумал в тот момент, что все, наладили связи. Не могу объяснить, почему так. Дело в психологии? У нас игроки новые пришли, чемпионы страны.

- Матч с ЦСКА будет рубежным для вас?

- У нас каждый матч рубежный. Все команды набирают очки, а у нас не получается. Команда верит в тренера, поддерживает. Точилин проделал большой путь с командой. Мы с ним еще со второй лиги.


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Теги: Сочи ЦСКА
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