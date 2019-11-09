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Силкин: то, что Новикова утвердили, означает, что в него верят и доверяют ему

Бывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин в интервью корреспонденту Rusfootball.info поделился впечатлениями по поводу гостевой победы динамовцев над казанским «Рубином» (1:0) в матче 16-го тура РПЛ, прокомментировал утверждение Кирилла Новикова в должности главного тренера команды, а также рассказал об ожиданиях от центральной встречи тура «Локомотив» — «Краснодар».
Фото: tass.ru
- Игру "Динамо" с "Рубином" мне, к сожалению, не удалось посмотреть. Конечно же, я очень рад этой победе. Это очень важная с точки зрения турнирной таблицы победа. Тем более, что последующие игры у динамовцев ожидаются очень сложные. Так что эти три очка очень важны, - отметил Силкин. - «Рубин» всегда был неудобной командой для «Динамо». Динамовцы долго не могли выиграть на поле этого соперника. Но важность этой победы прежде всего в том, что успеха динамовцы добились в матче с прямым конкурентом. Надо поздравить команду и тренерский штаб. Что думаю по поводу утверждения Кирилла Новикова в должности главного тренера "Динамо"? То, что Новикова утвердили, означает, что в него верят и доверяют ему. И результат налицо. Хотелось бы, чтобы так дальше и продолжалось.

- Центральной встречей 16-го тура можно назвать матч "Локомотив" - "Краснодар". В активе хозяев 30 очков, у гостей - 29. Чего ждать от противостояния соседей по турнирной таблице?

- Сложно сказать. Ведь обе команды на этой неделе провели сложные матчи в еврокубках. "Локомотив" неплохо играл с "Ювентусом", но в итоге уступил. "Краснодар" же во встрече с "Трабзонспором" добился желаемого результата. С точки зрения турнирной таблицы предстоящая встреча "Локомотива" и "Краснодара", конечно же, будет сражением за шесть очков. Это два прямых конкурента. Мое мнение, здесь нет фаворита. Свое поле, мне кажется, не дает серьезного преимущества "Локомотиву".

Думаю, что будет ничья в этой встрече. Хотя я редко угадываю результаты.

Виктория Яковлева, Rusfootball.info


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Теги: Силкин Динамо Рубин
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