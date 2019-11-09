Джикия: мой сэйв - ключевой момент матча? Безусловно (видео)

Защитник "Спартака" Георгий Джикия прокомментировал итоги матча против "Крыльев Советов" (2:0), рассказал об изучении русского Тедеско и дал оценку действиям Гапонова

Фото: Rusfootball.info

- Я судейство не обсуждаю. Мне ничего не казалось. Люди посмотрели ВАР и приняли решение.



О чём говорил с Бакаевым перед угловым? Обычный игровой момент. Просил подать на ближнюю, но туда не успел. Гапонов? Он давно не играл, но я с ним уже выходил. Он провёл сегодня хороший матч, он молодец, все подсказы впитывал и классно сыграл.



- Бакаев не захотел давать интервью, сказал, что и так много говорит. Может, как капитан вы с ним работаете?



- Конечно, я даю ему какие-то советы. Не знаю, почему он сегодня не говорил, раз забил-отдал. Может, думает, что перебарщивает. Стал ли Землихан лидером? Не мне судить. Он провел хороший матч с «Локо», сегодня тоже принес пользу. Посмотрим, как будет дальше. Он недавно к нам вернулся. Хотелось бы, чтобы он и дальше приносил пользу команде.



Вынос мяча из ворот? Когда выносил мяч с ленточки, можно сказать, что почувствовал момент, подстраховал Макси. Ключевой момент матча? Безусловно.



Перекос на поле? Так получилось, что мы много атаковали через правый фланг. Важно другое, что мы выиграли перед перерывом. Главное, что победили, а атаковали или нет — посмотрим позже.



- Перспективы Бакаева в сборной...



- Там решат, когда ему выходить и играть. Я не советчик, но буду этому только рад, если он будет играть в сборной. Переключился на сборную? Ещё нет. С завтрашнего дня начну о ней думать.



Хочется в сборную? Тут дело не в хочется или не хочется. Наш следующий соперник Бельгия, нужно это принять и готовиться.



- Энергетика тренера передаётся? Он очень активно себя ведёт во время игры.



- Передаётся. Как он кричит и поддерживает, это всё видно. Мне это нравится, пусть продолжает. То, что он получает жёлтые карточки, ничего страшного.



- Может, раньше этого не хватало?



- Не знаю, особо сравнивать не люблю. Что сейчас происходит, команду устраивает. Команда позитивно относится к тренеру и слушает, что он говорит. Если он говорит что-то, значит это важно.



Подтянул ли я английский? Нет. Тедеско учит русский, старается говорить. После перерыва вернемся, может, еще подтянет, - приводит слова Джикии корреспондент Rusfootball.info Алексей Волошинов.



