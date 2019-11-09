» » Джикия: мой сэйв - ключевой момент матча? Безусловно (видео)

Джикия: мой сэйв - ключевой момент матча? Безусловно (видео)

Защитник "Спартака" Георгий Джикия прокомментировал итоги матча против "Крыльев Советов" (2:0), рассказал об изучении русского Тедеско и дал оценку действиям Гапонова
Фото: Rusfootball.info
- Я судейство не обсуждаю. Мне ничего не казалось. Люди посмотрели ВАР и приняли решение.

О чём говорил с Бакаевым перед угловым? Обычный игровой момент. Просил подать на ближнюю, но туда не успел. Гапонов? Он давно не играл, но я с ним уже выходил. Он провёл сегодня хороший матч, он молодец, все подсказы впитывал и классно сыграл.

- Бакаев не захотел давать интервью, сказал, что и так много говорит. Может, как капитан вы с ним работаете?

- Конечно, я даю ему какие-то советы. Не знаю, почему он сегодня не говорил, раз забил-отдал. Может, думает, что перебарщивает. Стал ли Землихан лидером? Не мне судить. Он провел хороший матч с «Локо», сегодня тоже принес пользу. Посмотрим, как будет дальше. Он недавно к нам вернулся. Хотелось бы, чтобы он и дальше приносил пользу команде.

Вынос мяча из ворот? Когда выносил мяч с ленточки, можно сказать, что почувствовал момент, подстраховал Макси. Ключевой момент матча? Безусловно.

Перекос на поле? Так получилось, что мы много атаковали через правый фланг. Важно другое, что мы выиграли перед перерывом. Главное, что победили, а атаковали или нет — посмотрим позже.

- Перспективы Бакаева в сборной...

- Там решат, когда ему выходить и играть. Я не советчик, но буду этому только рад, если он будет играть в сборной. Переключился на сборную? Ещё нет. С завтрашнего дня начну о ней думать.

Хочется в сборную? Тут дело не в хочется или не хочется. Наш следующий соперник Бельгия, нужно это принять и готовиться.

- Энергетика тренера передаётся? Он очень активно себя ведёт во время игры.

- Передаётся. Как он кричит и поддерживает, это всё видно. Мне это нравится, пусть продолжает. То, что он получает жёлтые карточки, ничего страшного.

- Может, раньше этого не хватало?

- Не знаю, особо сравнивать не люблю. Что сейчас происходит, команду устраивает. Команда позитивно относится к тренеру и слушает, что он говорит. Если он говорит что-то, значит это важно.

Подтянул ли я английский? Нет. Тедеско учит русский, старается говорить. После перерыва вернемся, может, еще подтянет, - приводит слова Джикии корреспондент Rusfootball.info Алексей Волошинов.



Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Автор:
Теги: Джикия Спартак
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Тедеско: игроки "Спартака" сами решают, кому бить пенальти 1
Ларссон: шокирован тем, что на мне не назначили пенальти. Зачем тогда ВАР? 10
"Реал" разгромил "Эйбар" благодаря дублю Бензема
"Лестер" дома обыграл "Арсенал" 1
Джикия: мой сэйв - ключевой момент матча? Безусловно (видео) 2
Джикия: пусть Тедеско продолжает получать жёлтые карточки, мне нравится (видео)
"Бавария" разгромила "Боруссию" со счетом 4:0
Джикия: Стал ли Бакаев лидером? Не мне судить (видео)
Червиченко - о результатах "Спартака" после смены тренерa: иногда влетает то, что не должно влетать 16
"Интер" дома победил "Верону"
Рейнгольд - "Спартаку": вы что, не можете спокойно обкатать такого соперника, забив 5-6 мячей? 16
"ПСЖ" в гостях обыграл "Брест"
Бакаев - это уровень. Оценки матча "Спартак" - "Крылья" 3
Леонид Федун: победили. Это хорошо
Министр иностранных дел Венгрии подарил Акинфееву футболку с фамилией Пушкаша
Шимански: как забил? Хорошие передачи от Рауша
Легко и просто: «Спартак» решил исход матча с «Крыльями» за три минуты 1
"Спартак" с уверенным счетом обыграл "Крылья Советов" 113
Варданян: голы - как деньги. Хочу очень много
Варданян: летал на подписание контракта с "Локо", но в последний момент не договорились 1
Карпин: Норманна несколько дней назад выписали из больницы, он потерял 5 килограмм 1
Новиков - об удалении Зуева: судья Турбин провел матч на высоком уровне, никаких претензий нет 1
Дзюба: Черышев просился в "Зенит", но я ему сказал, чтобы пылил за бугром 1
Кирьяков: "Динамо" - не тот клуб, который должен находиться в подвале таблицы
Микелтадзе: Турбин свистел там, где не надо
Карпин: проиграли мы не из-за Карасева 5
Ловчев: для меня Крутиков - человек, который делал славу "Спартаку" 1
Жена Тарасова трогательно поддержала мужа после травли в соцсетях 1
Силкин: то, что Новикова утвердили, означает, что в него верят и доверяют
Миладинович: я извинился перед Чаловым, за то что сломал ему нос
Все новости