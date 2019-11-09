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Стали известны стартовые составы тульского "Арсенала" и "Зенита"

Стали известны стартовые составы тульского "Арсенала" и "Зенита" на матч 16-го тура Российской Премьер-Лиги.

"Арсенал": Шамов, Григалава, Денисов, Беляев, Альварес, Бауэр, Горбатенко, Ткачёв, Чаушич, Костадинов, Кангва.

Запасные: Нигматуллин, Левашов, Хагуш, Довбня, Володько, Берхамов, Пантелеев, Ломовицкий, Аджоев, Тудорие.

"Зенит": Кержаков, Иванович, Караваев, Ракицкий, Дуглас Сантос, Жирков, Оздоев, Ерохин, Барриос, Дзюба, Азмун.

Запасные: Васютин, Рыбиков, Смольников, Осорио, Шатов, Сутормин, Кузяев, Мак, Краневиттер, Дриусси.


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Теги: Арсенал Тула Зенит
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