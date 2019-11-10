Бывший президент "Локомотива" Николай Наумов рассказал, почему клуб не подал в Спортивный арбитражный суд на "Зенит", который в 2009 году нарушил правило лимита на легионеров в матче с "железнодорожниками" (1:1).
"Здесь не обошлось без админресурса. Я вам прямо скажу, что он был включён. Звонили руководители разных рангов, меня так прихватили.
Хотя документы в Спортивный арбитражный суд были готовы, и мы бы выиграли этот процесс, а "Зениту" засчитали бы поражение.
В руководстве РЖД откровенно сказали: если пойдёшь в суд, то можешь писать заявление. Тогда же не было ни единого основания не засчитать "Зениту" техническое поражение.
За год до этого по такому же регламенту в женском футболе произошла похожая ситуация, и команде, выпустившей лишнего легионера, засчитали поражение 0:3.
Мой юрист в Лозанне показал документы, и нам дали стопроцентную гарантию, что правда будет на нашей стороне. Это стоило "Локомотиву" третьего места и попадания в квалификацию Лиги чемпионов. Такое было, что тут скрывать", - цитирует Наумова "Спорт уик-энд".
Наумов: в РЖД сказали - если подашь в суд на "Зенит", то можешь писать заявление
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