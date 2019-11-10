Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев прокомментировал результат матча 16-го тура РПЛ с тульским "Арсеналом" (1:0).
"Сегодня насчитал три голевых момента. Кержаков спас от гола. Игра была хорошего уровня. "Арсенал" не ставил нам "автобус", играли в открытый футбол. Победа "Зенита" — результат той комбинации, которая была разыграна. Азмун у нас вообще форвард одного касания. Игра была интенсивной, но грубости и хамства на поле не было. Это пример всем другим командам. Можно бороться, играть жёстко, но без грубости.
Конечно, перед перерывом на зиму важно создать комфортное преимущество в таблице. После весны тяжело входить в игру, тем более если будем играть в еврокубках. Эта победа очень важна. Хочется отметить наших болельщиков. Они не агрессивно, а очень хорошо поддерживали команду. На два сектора по безопасности не продавали билеты. Возможно, именно этого количества людей не хватало для полного стадиона", - цитирует Медведева "Чемпионат".
Медведев: в игре с "Арсеналом" грубости не было - это пример другим командам
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