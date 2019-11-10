Очко – движение назад от лидера. «Локомотив» и «Краснодар» поделили очки

Ожидаемо упорный матч вряд ли сильно понравился зрителям и судейскому руководителю Егорову, зато пришёлся по душе петербуржцам. Отрыв «Зенита» – уже 5 очков.

Чемпионат России



16 тур



"Локомотив" - "Краснодар" - 1:1



Голы:Крыховяк, 41 - Берг, 45+2

Команда Мусаева аномально много пропускает до перерыва: около 80% от всех голов. С этой катастрофой давно нужно было что-то делать, а с «Локомотивом» в первом тайме совладать не мог сам «Ювентус».Так что задача перед «Краснодаром» стояла сложная, но гости подошли к ней со всей ответственностью, грамотно сдерживая соперника. Когда ситуация благоволила – вступали в контрпрессинг и возвращали себе мяч. Если же нет – успевали отходить назад и не давали разгонять контратаки через Миранчука, который резвился на половине поля «Ювентуса». В итоге за 40 минут «Локомотив» не создал вообще ничего.Железнодорожники тоже играли с оглядкой. Здесь свою роль сыграли и два момента, созданные Фернандешем (незасчитанный гол Ари и промах Берга), и отсутствие лидеров в обороне и полузащите. Из-за травмы Рыбуса пришлось ставить налево Игнатьева – Владислав не мог привычно поддерживать атаку с неудобной ноги. Мурило не добавлял уверенности центру обороны в отсутствие Чорлуки (хотя косячил куда больше Хёведес). В центре Коломейцев, конечно, не мог полноценно заместить Баринова.В итоге первые 40 минут получились очень сдержанными и катили тайм к безголевой ничьей.Гол «Локомотива» возник из нарушения правил – уже предвкушаем соответствующий твит с видеороликом от пресс-службы «Краснодара». Мариу действительно сфолил на Камболове, но ВАР не мог вмешиваться, пока «Локомотив» не забил гол. «Локо» забил, но уже в другой фазе – фол Спайича был зафиксирован правильно. По штрафному вопросы у Мусаева могут быть разве к Фернандешу, который просто смотрел, как Крыховяк добивает мяч в ворота.Я уже отмечал, что «Краснодар» провёл хорошую работу по сдерживанию контратак хозяев, но этот незафиксированный фол всё перечеркнул – команда Мусаева пропустила именно с выпада Миранчука, которого так избегала.К слову, это не первое странное решение судьи в пользу «Локо»: ранее возмущение гостей вызвал эпизод, в котором Безбородов свистнул фол Ари, хотя его держал руками Хёведес.И не скажу, что одним ударом. Двумя. Ари сзади жёстко атаковал Крыховяка и просто вырубил его. Нападающий «Краснодара» получил жёлтую, но эта была очень маленькая цена за сделанное дело. Поляк остался в поле, но всё ещё не мог прийти в сознание и просто не побежал назад с возобновлением игры. Некстати упал ещё и Коломейцев. В итоге без обоих опорников «Локомотив» позволил Ари подать, а оставшийся из-за смещения центра обороны против Берга Живоглядов упустил шведа.Крыховяк на поле так и не вернулся, вместо этого раньше запланированного произошло возвращение Антона Миранчука.Юрий Сёмин всегда удовлетворён любой ничьей, но сегодня он, видимо, решил, что этого мало – как-никак «Зенит» снова выиграл и отрывается. Второй тайм «Локомотив» начал по-хозяйски, высоко и с владением, будто «Краснодар» не прибавляет во вторых таймах, а наоборот. И всё это без Баринова с Крыховяком! Уже на 55-й минуте на поле вышел ещё и Смолов, хотя Сёмин в этом сезоне задействует замены по минимуму.Безбородов тем временем по максимуму задействовал карточки – игра не успевала толком разогнаться, как останавливалась для следующего предупреждения. А вот на 81-й минуте арбитр жёлтую пожалел. Она стала бы второй для Рамиреса, причём была самой очевидной из тех, которые Безбородов давал за применение рук в верховой борьбе. Эквадорец локтем врезал в голову Смолову, но судья просто промолчал, не зафиксировав фол.При этом преимущество «Локомотива» не конвертировалось ни во что более значимое, чем в процент владения мячом, а вот «Краснодар» перехватил инициативу к середине тайма и создал два 100-процентных момента. Рамирес и Фернандеш сделали для Берга с Ари всё, но форварды бессовестно мазали с убойных позиций. После агрессивного дебюта тайма у хозяев кончились силы? Вряд ли допустить два супермомента было частью плана по выманиванию соперника.Ассистент арбитра Данченко работал под стать главному: во втором тайме он в каком-то случайном порядке махал флажком, фиксируя офсайды там, где их в помине не было. Ладно хоть на исход это не влияло, моменты краснодарские нападающие губили сами – Берг, а затем и Игнатьев.«Краснодар» продолжал играть инициативнее. Мусаев поменял обоих форвардов на двух воспитанников, но Уткин придумал шикарный пас на Игнатьева только на 94-й минуте – Иван показал себя ещё большей сосной, чем Берг. После того краснодарского взрыва с двумя моментами ни та, ни другая команда не подобралась близко к победе. Соответственно, обе отдалились от лидера.: Гильерме — Вл. Игнатьев, Хеведес, Живоглядов, Рыбус — Коломейцев, Крыховяк (Ан. Миранчук, 46), Ал. Миранчук, Жемалетдинов (Куликов, 71), Мариу — Эдер (Смолов, 55).: Сафонов — Петров, Мартынович, Спаич, Рамирес — Камболов (Олссон, 65), Фернандеш, Вилена — Сулейманов, Берг (Ив. Игнатьев, 73), Ари (Уткин, 80).Мариу, 19, Рамирес, 27, Спаич, 40, Ари, 45, Берг, 48, Жемалетдинов, 52, Вл. Игнатьев, 65, Олссон, 70, Куликов, 72Фото: twitter.com/fclokomotiv